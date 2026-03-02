Triệt phá tụ điểm cờ bạc tại tầng hầm khách sạn ở phường Nha Trang

Ngày 2-3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt quả tang nhiều người nước ngoài tổ chức đánh bạc trái phép tại tầng hầm khách sạn Sheraton (đường Trần Phú, phường Nha Trang).

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 1-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra Câu lạc bộ trò chơi có thưởng GDC Lucky Club đặt tại tầng hầm khách sạn Sheraton.

Câu lạc bộ trò chơi có thưởng GDC Lucky Club đặt tại tầng hầm khách sạn Sheraton. Ảnh: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 13 người nước ngoài đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức poker. Công an thu giữ 3.500 USD cùng nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc.

Qua xác minh, Câu lạc bộ trò chơi có thưởng GDC Lucky Club do bà Hà Woang Minh Hoa (30 tuổi, ngụ TPHCM) là người đại diện theo pháp luật.

Điều tra ban đầu cho thấy, khách nếu có nhu cầu chơi sẽ đến quầy thu ngân để đổi tiền thành thẻ “cash-in ticket” theo mệnh giá tương ứng, hoặc nạp trực tiếp USD vào máy đánh bạc. Câu lạc bộ thu tiền hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền người chơi tham gia.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

HIẾU GIANG