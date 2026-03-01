Khởi tố 10 đối tượng bắt, đánh đập, ép người phụ nữ chuyển tiền

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn tiền bạc từ trước, nhóm đối tượng hẹn gặp nạn nhân rồi bắt, đánh đập, ép chuyển tiền vào tài khoản.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra

Ngày 1-3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 10 đối tượng để điều tra về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc trước đó, Võ Văn Tường (44 tuổi, ngụ xã Nhơn Hòa Lập) hẹn gặp chị L.T.M (41 tuổi, ngụ xã Tân Long).

Tối 21-2, khi chị M trên đường đến điểm hẹn tại xã Bình Hiệp, nhóm của Tường đi ô tô chặn lại, khống chế và đưa nạn nhân tới một nhà nghỉ trên địa bàn.

Tại đây, nhóm đối tượng hành hung, ép chị M chuyển 157 triệu đồng vào tài khoản của Tường.

Đến sáng hôm sau, các đối tượng tiếp tục đưa nạn nhân lên ô tô di chuyển về hướng xã Bình Hiệp. Khi xe dừng tại một quán ăn ven quốc lộ 62 thuộc xã Thạnh Hóa, nạn nhân lợi dụng sơ hở mở cửa bỏ chạy và đến trình báo cơ quan công an. Chị M sau đó được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể.

Qua truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ Tường cùng 9 người liên quan. Cơ quan điều tra bước đầu xác định vụ việc mang tính chất côn đồ, song chưa phát hiện dấu hiệu liên quan cờ bạc hay mua bán người.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

QUANG VINH