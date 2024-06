Đăng ký dịch vụ qua oneSME của VNPT nhận nhiều ưu đãi giá trị

Tại oneSME.vn có các sản phẩm chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh như: hóa đơn điện tử VNPT Invoice, giải pháp ký số từ xa VNPT SmartCA hay hợp đồng điện tử VNPT eContract…

oneSME là sàn thương mại điện tử cung cấp các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) do Tập đoàn VNPT nghiên cứu và phát triển, hướng đến mục tiêu kết nối và phát huy sức mạnh cộng đồng. oneSME đã và đang hỗ trợ cho hàng nghìn doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh tại Việt Nam nâng cao năng suất lao động, gia tăng hiệu quả quản trị cũng như tối ưu các nguồn lực tại doanh nghiệp.

Khi khách hàng hoàn thành mua các sản phẩm có giá trị từ 100.000 đồng trở lên trên oneSME trong thời gian diễn ra chương trình ưu đãi sẽ nhận được một mã dự thưởng để tham gia chương trình bốc thăm may mắn với những giải thưởng vô cùng giá trị với giải nhất là iPhone 15 Plus 256GB, 2 giải nhì với máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S9 WiFi và 3 giải ba, máy in laser trắng đen đa năng HP LaserJet Wifi… cùng nhiều giải khác với tổng giải thưởng lên đến 85 triệu đồng.