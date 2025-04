Đăng tin bắt cóc trẻ em sai sự thật, 2 phụ nữ bị phạt 15 triệu đồng

Ngày 16-4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính 2 phụ nữ đăng tin sai sự thật về bắt cóc trẻ em, gây hoang mang dư luận.

Công an làm việc với bà T. và bà H.. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một số thông tin bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương khẩn trương vào cuộc xác minh, ổn định tình hình.

Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 7-4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tài khoản Facebook “N.H (T.A.Q)” đăng tải nội dung “Bắt cóc đã xuất hiện trục đàng nhà em luôn nha mọi người, có con em cẩn thận đừng để chơi hay đi chắc 1 mình, hắn ọt luôn đó”. Cùng thời điểm này, tài khoản “N.T” cũng livestream với nội dung tương tự.

Thông tin do 2 tài khoản Facebook nói trên đưa ra đã nhận được hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận thể hiện sự tò mò, hoang mang.

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Diễn Thịnh đã nhanh chóng xác minh, qua đó xác định chủ tài khoản Facebook “N.T” là bà N.T.T. (53 tuổi) và tài khoản “N.H (T.A.Q)" là bà N.T.H. (31 tuổi, cùng trú xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan công an, bà T. và bà H. cho biết, tối ngày 7-4, thấy một số người trong xóm tụ tập, bàn tán về việc một người đàn ông lạ mặt, biểu hiện bất thường xuất hiện tại địa phương. Mặc dù chưa kiểm chứng nhưng cả hai đã sử dụng điện thoại phát trực tiếp, đăng tải thông tin với nội dung như trên.

Căn cứ quy định của pháp luật, ngày 16-4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt hành chính bà H. và bà T. mỗi người 7,5 triệu đồng.

DUY CƯỜNG