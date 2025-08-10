Nhà thiết kế Lý Đạt Thành: Khát vọng đưa thời trang Việt ra thế giới

Tự nhận mình và thương hiệu thời trang cá nhân chỉ là “chấm vô cùng nhỏ trên bản đồ thời trang”, nhưng ngay từ đầu, nhà thiết kế (NTK) Lý Đạt Thành (sinh năm 1994) đã định hướng và xác lập tầm nhìn đưa thương hiệu thời trang DATT do anh sáng lập, trở thành thương hiệu thời trang “Made in Vietnam” vươn ra thế giới.

Dạo một vòng trên Pinterest và Instagram, dễ dàng nhận thấy các thiết kế của DATT được nhiều ngôi sao yêu thích và lựa chọn, từ Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Khánh Linh… những biểu tượng thời trang hàng đầu Việt Nam cho đến những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng trên thế giới như: Mai Davikah (Thái Lan), Lisa (Blackpink, Hàn Quốc), “thiên thần” Elsa Hosk (Thụy Điển), ca nhạc sĩ tài năng RAYE (Anh), Hoa hậu Hoàn vũ 2015 - Pia Wurtzbach (Philippines)…

Dù vậy, NTK Lý Đạt Thành vẫn khiêm tốn cho rằng đó chỉ là may mắn. Anh nói, với bất kỳ thương hiệu thời trang nào, thành công không chỉ đến từ sự ưu ái của ngôi sao mà cả những người bình thường cũng có thể tỏa sáng và tự tin khi mặc đẹp. Tuy nhiên, việc một thương hiệu trẻ Việt Nam như DATT được người nổi tiếng lựa chọn nhiều lần giữa vô số tên tuổi toàn cầu mang lại không ít lợi thế. Điều duy nhất chinh phục được các ngôi sao quốc tế chắc chắn phải nằm ở tính ứng dụng và thẩm mỹ của thiết kế.

Nhà thiết kế Lý Đạt Thành trong xưởng thiết kế

Là sinh viên ngành Thiết kế thời trang Trường ĐH Văn Lang (TPHCM), loạt thiết kế tốt nghiệp của Lý Đạt Thành tại trường nhận được “cơn mưa” lời khen từ thầy cô và những giám khảo chuyên môn. Dù vậy, anh sớm nhận ra, sự chênh lệch giữa thời trang trình diễn và thời trang ứng dụng. Bằng một chút tò mò, ngây ngô và cả sự liều lĩnh của tuổi trẻ, anh quyết định ra mắt DATT vào năm 2019. Điều đặc biệt là ngay buổi đầu ấy, dù vô cùng chật vật về tài chính nhưng với tầm nhìn vươn ra thế giới, tất cả các khâu từ chọn tên thương hiệu, xây dựng hình ảnh, quản lý bộ máy, cách thiết kế, làm rập… đều được định hướng theo quy chuẩn quốc tế. Đây cũng là lý do vì sao anh chọn chữ lót ở giữa làm tên thương hiệu, vì “dễ gọi, dễ nhớ và cũng vì thành quả của DATT có sự góp sức của rất nhiều người”.

Khó khăn thường tạo động lực. Lý Đạt Thành và DATT từng bước chậm rãi, vừa làm vừa học, không chỉ là lắng nghe mà còn học thêm về văn hóa, cách làm việc, giao tiếp, thị hiếu, tư duy thẩm mỹ của khách hàng toàn cầu để hoàn thiện bộ máy. 3 năm sau khi thành lập, DATT trở thành một trong 2 thương hiệu Việt được xướng tên trong danh sách 17 local brands (thương hiệu nội địa) không thể bỏ lỡ ở hạng mục Up Next Designer 2022 của Vogue Anh quốc. Lý Đạt Thành nói rằng, mạng xã hội đã góp phần quan trọng, tạo nên thành công của DATT hôm nay, nhờ sức lan tỏa của nó. Thú vị là, anh lại không hề hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, nếu không muốn nói là khá kín tiếng. Ngoài giờ đi dạy tại trường trong vai trò giáo viên thỉnh giảng, anh dồn hết năng lượng sáng tạo cho các thiết kế, miệt mài từ xưởng đến cửa hàng.

THIÊN DI