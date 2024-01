Đặt trước "AI Phone" Galaxy S24 Series, Minh Tuấn Mobile ưu đãi lên tới 13 triệu đồng

Samsung đã chính thức trình làng thế hệ smartphone cao cấp mới nhất của hãng - Galaxy S24 Series - vào rạng sáng ngày 18-1-2024 (giờ Việt Nam). Bộ ba sản phẩm trong series gồm Galaxy S24, Galaxy S24 Plus và Galaxy S24 Ultra nhận được sự quan tâm lớn nhờ vào việc trang bị tích hợp Galaxy AI cùng nhiều điểm nâng cấp và giá bán vô cùng hấp dẫn.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc điều hành hệ thống Minh Tuấn Mobile nhận định: "Với Galaxy AI, mọi rào cản ngôn ngữ sẽ dần xóa bỏ, và các thiết bị di động như Galaxy S24 Series sẽ mang đến nhiều hỗ trợ hơn cho người dùng. Minh Tuấn Mobile tin rằng với việc được tích hợp Galaxy AI, Galaxy S24 Series sẽ nâng tầm trải nghiệm, đồng thời, giúp người dùng khai phá những tiềm năng mới".

Năm nay, Samsung đã điều chỉnh mức giá niêm yết của Galaxy S24 Series, mức giá bán này vẫn khá phù hợp với túi tiền của người dùng Việt Nam. Và khi tham gia đặt hàng sớm Galaxy S24 Series tại Minh Tuấn Mobile, người dùng sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí; đồng thời nhận được những ưu đãi và quà tặng với tổng trị giá lên đến 13 triệu đồng.

Cụ thể, khi tham gia đặt trước Galaxy S24 Series, người dùng sẽ nhận được: Ưu đãi giảm giá lên tới 3 triệu đồng hoặc trợ giá thu cũ - đổi mới lên tới 5 triệu đồng; giảm thêm 2 triệu đồng khi thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng; hỗ trợ trả góp 0%; tặng ốp lưng chính hãng và gói bảo hành Samsung Care+ 2 năm hoàn toàn miễn phí... Bên cạnh đó, Minh Tuấn Mobile còn mang đến 24 suất ưu đãi giảm giá trực tiếp 1 triệu đồng dành cho những khách hàng đã tham gia đặt trước Galaxy S24 Series.

Tại Minh Tuấn Mobile, Galaxy S24 có giá bán từ 22,99 triệu đồng; Galaxy S24 Plus có giá từ 26,99 triệu đồng và Galaxy S24 Ultra có giá từ 33,99 triệu đồng. Mức giá bán này chưa bao gồm các ưu đãi/khuyến mãi khi đặt trước tại hệ thống.

Được phát triển nhằm nâng tầm trải nghiệm, Galaxy S24 Series đã định sẵn sứ mệnh tiên phong khởi đầu một kỷ nguyên mới, thay đổi cách các thiết bị di động hỗ trợ cho người dùng. Với Galaxy AI, Galaxy S24 Series có thể hỗ trợ giao tiếp không rào cản, khai phóng tính tự do sáng tạo, cho đến thiết lập tiêu chuẩn mới cho chức năng tìm kiếm,... và quan trọng hơn là thay đổi cách sử dụng smartphone truyền thống.

Samsung đã mang đến nhiều nâng cấp cho Galaxy S24 Series

Trên Galaxy S24 Series, cải tiến về thiết kế với viền màn hình mỏng và đều các cạnh hơn giúp người dùng đắm chìm trong trải nghiệm thị giác, gia tăng diện tích hiển thị trên màn hình 6,7 inch của Galaxy S24 Plus và 6,2 inch của Galaxy S24. Galaxy S24 Ultra sở hữu màn hình 6,8 inch phẳng hơn, tối ưu hóa cho trải nghiệm xem cũng như hiệu suất sử dụng. Ngoài ra, Galaxy S24 Plus hiện hỗ trợ độ phân giải QHD+ sắc nét tương tự như trên Galaxy S24 Ultra.

Bên cạnh đó, màn hình Corning® Gorilla® Armor trên Galaxy S24 Ultra được nâng cấp quang học và thể hiện độ bền vượt trội trước những trầy xước thường ngày. Độ hắt sáng trên màn hình giảm đáng kể tới 75% trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, đảm bảo trải nghiệm xem mượt mà và thoải mái.

Về cấu hình, Samsung Galaxy S24 và Galaxy S24 Plus sử dụng vi xử lý Exynos 2400, riêng Galaxy S24 Ultra sở hữu con chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, kèm với đó 12GB RAM và 1TB bộ nhớ trong. Galaxy S24 Series sẽ được cài đặt sẵn One UI 6.1 trên nền Android 14, đồng thời sẽ được hỗ trợ cập nhật phần mềm lên tới 7 năm, giúp máy luôn được bảo mật và hoạt động ổn định.

Với cấu hình như vậy, trải nghiệm chơi game trên Galaxy S24 Series trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những cải tiến về phần cứng lẫn phần mềm. Ngoài ra, Samsung cũng khẳng định Galaxy S24 Series sẽ giúp người dùng tận hưởng trải nghiệm tối ưu hơn cho các tựa game phổ biến trên toàn cầu.

Hệ thống camera cũng là điểm sáng của Galaxy S24 Series, nhất là khi đã có sự hỗ trợ từ AI. Sau khi chụp những bức ảnh tuyệt vời, các công cụ chỉnh ảnh Galaxy AI tiên tiến thực hiện các chỉnh sửa đơn giản như xóa vật thể, thay đổi bố cục và nâng cấp ảnh,... nâng tầm khả năng chụp ảnh và tối ưu hóa sự tự do sáng tạo ngay từ bước thiết lập ảnh chụp cho đến chia sẻ.

Tính năng Mắt Thần Bóng Đêm (Nightography) cũng được Samsung nâng cấp, mọi hình ảnh và video được ghi lại trên Galaxy S24 Space Zoom đều trở nên rực rỡ trong bất kỳ điều kiện môi trường nào, ngay cả khi được phóng to.

Khi quay video, cả camera trước và sau đều được trang bị ISP Block chuyên dụng (Dedicated ISP Block) để giảm nhiễu hình ảnh, đồng thời máy có thể phân tích thông tin cảm biến con quay hồi chuyển để phân biệt chuyển động của người quay với chủ thể. Tính năng này cũng cho phép loại bỏ nhiễu hạt hiệu quả hơn và quay video rõ ràng trong điều kiện thiếu sáng, ngay cả khi quay từ xa.

Galaxy S24 Ultra là smartphone Galaxy đầu tiên sở hữu khung viền titan, gia tăng độ bền và tuổi thọ của thiết bị. Thân máy mỏng hơn đáng kể của Galaxy S24 Ultra mang đến trải nghiệm di động tốt hơn khi di chuyển với cảm giác cầm nắm thoải mái hơn. Đối với Galaxy S24 Plus và Galaxy S24, thiết kế nguyên khối tối giản đáp ứng tiêu chuẩn thẩm mỹ cao hơn với sự liên kết mượt mà giữa mặt lưng và khung viền của thiết bị.

Galaxy S24 Series được phủ lên các tông màu lấy cảm hứng từ khoáng sản của trái đất. Galaxy S24 Ultra có sẵn các lựa chọn màu sắc gồm: Xám Titan, Đen Titan, Tím Titan và Vàng Titan. Các lựa chọn màu sắc cho phiên bản Galaxy S24 Plus và Galaxy S24 bao gồm: Đen Onyx, Xám Marble, Tím Cobalt và Vàng Amber.

Có thể nói, với việc tích hợp Galaxy AI và được nâng cấp toàn diện, Galaxy S24 Series chắc chắn sẽ mở ra những trải nghiệm mới cho người dùng; đồng thời hứa hẹn trở thành dòng smartphone cao cấp đáng chú ý nhất năm 2024.