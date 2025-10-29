Thông tin kinh tế

Đặt vé bay cùng Vietjet ngay để trải nghiệm mùa du lịch cuối năm trọn vẹn

 Tưng bừng chào đón mùa du lịch cuối năm, Vietjet mở bán hàng ngàn vé Eco giá chỉ từ 0 đồng (*) trong 3 ngày vàng 29-10 đến 31-10-2025.

Vé khuyến mãi được mở bán tại website www.vietjetair.com và ứng dụng di động Vietjet Air. Chương trình áp dụng cho tất cả các chặng bay của Vietjet tại Việt Nam, với thời gian bay từ 1-12-2025 – 27-5-2026 (**).

Vietjet aircraft 1.jpg

Dịp này, Vietjet còn mang đến hàng loạt ưu đãi khác như giảm đến 20% vé Business, SkyBoss vào ngày 2 và 20 hàng tháng, cùng các khuyến mãi siêu hấp dẫn trong các ngày đôi mỗi tháng.

Hãy sẵn sàng cùng Vietjet khám phá mọi miền đất nước, từ Hà Nội mùa lễ hội cuối năm đến biển xanh, cát trắng, nắng vàng Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cùng hàng chục điểm đến lý tưởng khác trong mùa du lịch cuối năm.

Vietjet flight crew.jpg

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ trải nghiệm hành trình bay hiện đại với đội tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, thực đơn các món nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì, cà phê sữa đá,…cùng những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc ở độ cao 10.000m.

Hãy đặt vé bay ngay cùng Vietjet để khép lại năm 2025 bằng những hành trình đáng nhớ, tự thưởng cho bản thân hay dành tặng người thân, bạn bè những khoảnh khắc thư giãn trọn vẹn và sẵn sàng cho một năm 2026 rực rỡ.

Việt Nam tươi mới, yêu là phải tới!

(*) Chưa bao gồm thuế, phí.

(**) Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay.

u ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại

https://www.vietjetair.com/vi/news/khuyen-mai-1697696806643/quy-dinh-ve-cac-chuong-trinh-khuyen-mai-khong-ap-dung-vao-cac-ngay-le-cao-diem-1754365422225

Từ khóa

Vietjet 0 đồng Vietjet Air khuyến mãi

