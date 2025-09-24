Dấu ấn một nhiệm kỳ - Niềm tin cho chặng đường mới - Bài 3: Nền tảng an sinh bền vững

Giai đoạn 2020-2025, TPHCM đã trải qua những biến cố lịch sử, nhất là đại dịch Covid-19, nhưng chính trong gian khó, tinh thần nghĩa tình của thành phố lại càng tỏa sáng. Từ mạng lưới an sinh xã hội mở rộng đến những chính sách đặc thù về y tế, giáo dục, giảm nghèo bền vững…, tất cả cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Điểm tựa vững chắc

Buổi chiều tháng 9, trong căn phòng trọ nhỏ ở con hẻm trên đường Thoại Ngọc Hầu (phường Phú Thạnh), tiếng máy may của bà Trần Thị Lùng vang lên đều đặn. Vừa may quần áo cho khách, vừa lo cơm tối cho 2 con (một là sinh viên, một đang học lớp 6), bà Lùng luôn tay luôn chân chạy qua chạy lại giữa góc bếp và chiếc máy may.

Người dân mua hàng giá ưu đãi tại ngày hội nghĩa tình do phường Vĩnh Hội (TPHCM) tổ chức. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Hơn 20 năm trước, bà cùng chồng rời quê lên TPHCM, cuộc sống tuy chưa dư dả nhưng luôn đầm ấm. Thế rồi biến cố ập đến gia đình vào năm 2021, khi dịch Covid-19 cướp đi chồng bà. “Tôi rất suy sụp, nhưng nhìn 2 con nhỏ, tôi buộc phải đứng lên”, bà Lùng kể. Nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền, hội đoàn thể và nhiều tấm lòng hảo tâm, con trai lớn của bà được tiếp sức đóng học phí, con nhỏ nhận học bổng thường niên. Gia đình dần ổn định, nuôi hy vọng vào tương lai.

Bà Đỗ Thị Kim Tính (phường An Đông) xúc động khi nhớ lại ngày căn nhà ọp ẹp được địa phương hỗ trợ 80 triệu đồng để sửa sang, nâng nền. Trước đây, mỗi khi trời mưa lớn là gia đình sống chung với ngập. Được địa phương vận động, hỗ trợ kinh phí, cùng với chút vốn tích góp được, gia đình mới có thể sửa nhà. Giờ đây, căn nhà được sửa sang, đủ để che nắng che mưa, giúp cha mẹ yên tâm đi làm, các con yên tâm học tập.

Những câu chuyện như của bà Lùng, bà Tính cho thấy mạng lưới an sinh xã hội của TPHCM đã kịp thời tiếp sức những người yếu thế, đúng với tinh thần nhân văn, nghĩa tình của thành phố. Trong dịch bệnh, TPHCM tung ra hàng loạt gói hỗ trợ khẩn cấp. Chỉ riêng năm 2021, gần 12.000 tỷ đồng được chi hỗ trợ hơn 7,8 triệu lượt người dân. Những “Gói an sinh”, “Siêu thị 0 đồng”, “ATM gạo, ATM oxy” trở thành biểu tượng nghĩa tình. Bước ra khỏi đại dịch, giai đoạn 2020-2025, thành phố củng cố hệ thống y tế với 34 bệnh viện mới, 106 trạm y tế được cải tạo, đạt tỷ lệ 21 bác sĩ và 43 giường bệnh/10.000 dân. Chính sách miễn học phí bậc phổ thông từ mầm non 5 tuổi đến lớp 12 cũng được triển khai, giúp hàng triệu học sinh được đến trường mà gia đình đỡ gánh nặng chi phí.

Bên cạnh đó, chương trình giảm nghèo bền vững của TPHCM (trước hợp nhất) cũng là dấu ấn đậm nét khi trở thành 1 trong các chương trình, công trình tiêu biểu chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo trước thời hạn 2 năm. Liên đoàn Lao động TPHCM và Thành đoàn TPHCM đã chi hơn 2.343 tỷ đồng chăm lo công nhân, trong đó có cả nhóm lao động tự do. Cùng với đó, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của thành phố phát triển với nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa đến từng khu phố, tổ dân phố, phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, từ đó huy động được sức mạnh tổng hợp của cộng đồng cùng chung tay chăm lo công tác chính sách.

Lan tỏa sức mạnh cộng đồng

Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, Liên đoàn Lao động TPHCM và Thành đoàn TPHCM (tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam TPHCM) đã cùng thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng. Nhất là trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đoàn viên, thanh niên công nhân. Cùng với đó, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã tạo môi trường để thanh niên công nhân nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, phát huy vai trò tiên phong trong sản xuất và hội nhập.

Phát biểu trong nhiều buổi làm việc với sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, TPHCM từ lâu được biết đến là thành phố nghĩa tình. Thành phố xác định phát triển kinh tế luôn song hành với an sinh xã hội. Vì vậy, thành phố có giải pháp tổng hợp huy động sức mạnh, nguồn lực từ xã hội kết hợp nguồn lực của Nhà nước để thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt yêu cầu cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của người dân, nhất là diện chính sách, người yếu thế. Quan tâm vấn đề giải quyết việc làm cho các hộ gia đình khó khăn, giáo dục ý thức tự vươn lên, thoát nghèo bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh với nội dung thiết thực, cụ thể.

Từ thực tiễn phong trào, đã có hơn 75.000 công nhân, người lao động được nâng bậc thợ, nâng lương; hàng trăm thanh niên công nhân, kỹ sư, chủ tịch công đoàn, thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu đã được vinh danh tại các giải thưởng uy tín. Ngoài ra, công tác chăm lo, đồng hành với thanh niên công nhân tiếp tục được mở rộng, lan tỏa đến lao động tự do, nghiệp đoàn, khu nhà trọ, khu lưu trú. Trong đó, Liên đoàn Lao động TPHCM đặc biệt quan tâm đến các đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm, sửa xe, bốc xếp, vệ sinh dân lập, giáo viên mầm non, bảo mẫu ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn…

Song song với chăm lo người dân sinh sống tại thành phố, những năm qua, thành phố còn thể hiện tinh thần “cả nước vì TPHCM, TPHCM vì cả nước”. Trong đợt bão số 3 năm 2024, thành phố đã vận động gần 333 tỷ đồng và 280 tấn hàng hóa hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại. Ngoài ra, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đến năm 2025”, UBND TPHCM đã quyết định chi ngân sách năm 2025 để hỗ trợ kinh phí thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các tỉnh: Cà Mau, Kon Tum, Bến Tre, Lào Cai, với số tiền 209 tỷ đồng... Cùng với đó, nhiều công trình dân sinh, hoạt động hướng về vùng biên giới, hải đảo cũng được thành phố triển khai thực hiện.

TPHCM bước vào giai đoạn mới với niềm tin phát triển kinh tế phải song hành cùng an sinh xã hội, để mỗi người dân dù ở bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể an cư, lập nghiệp và hạnh phúc. Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, trong hành trình xây dựng và phát triển, TPHCM luôn có sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự đồng hành, hỗ trợ của các địa phương. Đáp lại những ân tình đó, thành phố luôn thể hiện bằng những hành động thiết thực, từ đóng góp tài chính, chia sẻ nguồn lực đến hỗ trợ nhân đạo cần thiết, kịp thời ở mọi thời điểm. Điều này thể hiện rõ tinh thần “cả nước vì TPHCM, TPHCM vì cả nước”, góp phần thắt chặt tình đoàn kết dân tộc.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy khẳng định, TPHCM đã không ngừng phát triển toàn diện, khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế - xã hội của cả nước. Trong hành trình ấy, thành phố luôn tiên phong trong việc triển khai các cơ chế, chính sách giúp huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân. TPHCM từng bước củng cố và phát triển toàn diện từ y tế dự phòng, y tế cơ sở đến y tế chuyên sâu, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện. Đồng thời, không ngừng mở rộng các chương trình khám bệnh, chữa bệnh miễn phí, bảo hiểm y tế cho người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn...

Tỉnh Bình Dương (trước đây) đã đầu tư nguồn lực có trọng điểm cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội. Trong đó, đã bố trí vốn ngân sách xây dựng mới 86 công trình trường học, chuẩn hóa trang thiết bị hiện đại, nâng tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia lên 83,48%. Song song đó là tập trung xã hội hóa mạnh mẽ lĩnh vực y tế; nâng cao số lượng và chất lượng các cơ sở khám chữa bệnh. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) trong giai đoạn 2021-2025 cũng đã hoàn thành xóa hộ nghèo theo chuẩn quốc gia và chuẩn đa chiều của tỉnh; dành 10.000 tỷ đồng thực hiện các chính sách đột phá về hỗ trợ giáo dục, y tế, an sinh xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia; đưa vào hoạt động mới 61 trường học các cấp, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên 80%. Ngành y tế từng bước phát triển toàn diện, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với dịch bệnh. Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và cung cấp dịch vụ y tế không ngừng nâng cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được ưu tiên đầu tư đồng bộ và hướng tới hiện đại hóa.

N.BÌNH - T.HOÀI - C.TUYẾT - T.PHƯƠNG