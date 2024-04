Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm

UBND TPHCM đánh giá thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn TP vẫn diễn biến phức tạp (năm 2023, tăng 955 vụ (tỷ lệ 73,8%), tăng 858 đối tượng (tỷ lệ 21,06%) so với cùng kỳ năm 2022).

Các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy gia tăng hoạt động, chủ yếu từ khu vực Tam giác vàng, từ Châu Âu, Nam Mỹ… về TP tiêu thụ hoặc vận chuyển qua nước thứ ba.

Bên cạnh đó, xuất hiện các hoạt động gia công, bào chế và nghiên cứu sản xuất ma túy tổng hợp. Các đối tượng chia nhỏ ma túy cất giấu tại các kho, xưởng sản xuất của các doanh nghiệp “bình phong” hoặc căn hộ chung cư, nhà trọ; lập các hội, nhóm kín trên không gian mạng để trao đổi mua bán ma túy tổng hợp, thanh toán qua ngân hàng, “tiền” điện tử, sử dụng các ứng dụng giao hàng công nghệ để giao ma tuý.

Mặt khác, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên tăng nhanh, trong khi đó công tác cai nghiện và hỗ trợ sau cai còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao; công tác chuyển hóa, xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy còn nhiều hạn chế...

UBND TPHCM yêu cầu Công an TP kiện toàn Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa Công an TP với Sở GD-ĐT về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục.

Đồng thời, phối hợp các ngành chức năng tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, tập trung kéo giảm số người nghiện; lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện và quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Sở LĐTB-XH được giao phối hợp Công an TP, Sở Y tế nghiên cứu sửa đổi hướng dẫn về công tác lập hồ sơ, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn công tác lập hồ sơ quản lý, cai nghiện đối với người đăng ký điều trị methadone.

UBND TP Thủ Đức và các quận huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ cai nghiện ma túy; rà soát, thống kê chính xác, đúng thực chất và quản lý chặt người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn.

Các địa phương phải đảm bảo 100% số người nghiện, người sử dụng ma túy đều được phát hiện và quản lý; 100% số người nghiện có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện.

Cùng với đó, chỉ đạo các lực lượng chuyên trách đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm ma túy; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan ma túy; tăng cường kiểm tra, triệt xóa 100% diện tích trồng cây có chứa chất ma túy; không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy…

NGÔ BÌNH