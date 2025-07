Đầu tư, nâng cấp mô hình Con nuôi Đồn Biên phòng, Nâng bước em đến trường

Ngày 11-7, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ Đề án “Hỗ trợ thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền” (Đề án 1219).

Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đ.T

Đề án 1219 hướng vào việc hỗ trợ các cơ quan, đơn vị quân đội, công an và lực lượng liên quan trực tiếp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, dân tộc, chính sách dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh địa bàn biên giới đất liền.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân) trình bày báo cáo tóm tắt Đề án 1219 và Kế hoạch số 2898/KH-BQP tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Đề án 1219 là đề án duy nhất từ trước đến nay Chính phủ triển khai để hỗ trợ cho các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, lực lượng từ Trung ương đến địa phương trong thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc ở địa bàn biên giới.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Trung tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sớm triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao; tổ chức biên soạn xuất bản tài liệu, mở các lớp, đợt tập huấn, bồi dưỡng phục vụ thông tin, tuyên truyền ở các cấp để truyền tải thông tin đến người nghe một cách sinh động, hấp dẫn nhất.

Tất cả các cấp, từ cấp toàn quân đến cơ sở khi tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ đều phải có kế hoạch tập huấn rõ ràng trong từng năm, phù hợp với đối tượng cán bộ ở các cấp.

Trung tướng Trương Thiên Tô chủ trì và kết luận hội nghị. Ảnh: Đ.T

Trung tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, Đề án 1219 có độ bao phủ rộng lớn, thời gian thực hiện kéo dài từ năm 2025 đến hết năm 2030; với sự chung tay vào cuộc của các cấp, ngành, sự phối hợp triển khai đồng bộ của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương các tỉnh địa bàn biên giới đất liền.

Vì vậy, cần tổ chức rà soát các mô hình, cách làm của các cơ quan, đơn vị hiện nay đang duy trì; những mô hình, cách làm kém hiệu quả kiên quyết loại bỏ; những mô hình, cách làm mặc dù không có hoặc không còn kinh phí duy trì nhưng phát huy hiệu quả trong thực tiễn tiếp tục đầu tư hỗ trợ, nâng cấp và triển khai, như mô hình Con nuôi Đồn Biên phòng, Nâng bước em đến trường…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.T

Trung tướng Trương Thiên Tô cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, xuất bản thuộc Bộ Quốc phòng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với từng cơ quan, đơn vị trong từng quý, năm; chú ý nghiên cứu mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tuyến tin, bài tuyên truyền đề án.

Chú trọng việc đa dạng hóa hình thức thể hiện, không chỉ tuyên truyền trên các loại hình báo chí truyền thống mà còn trên internet, mạng xã hội.

TRẦN BÌNH