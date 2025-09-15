Đầu tư nghiên cứu, thiết kế, chế tạo những vũ khí hiện đại, có ý nghĩa chiến lược

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, tập trung triển khai các nhiệm vụ, đề án trọng điểm mang tính đột phá, mũi nhọn để tiếp cận, làm chủ công nghệ mới trong chế tạo vũ khí, khí tài cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Sáng 15-9, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15-9-1945 - 15-9-2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 2). Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, sáng 15-9, tại Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cùng dự có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội…

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, tiêu biểu như: xây dựng được đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ cao, làm chủ KH-CN tiên tiến; sản xuất, sửa chữa, cải tiến nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội; nghiên cứu, chế thử, sản xuất thành công nhiều sản phẩm vũ khí công nghệ cao, khẳng định trí tuệ Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, lao động quốc phòng của ngành quân giới trước đây và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ngày nay đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, cần cù, thông minh, sáng tạo, đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân.

“Các đồng chí là hiện thân của những cánh chim đầu đàn của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã góp phần quan trọng tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan các loại vũ khí do ngành Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sản xuất trưng bày tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, để hoàn thành các mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến xây dựng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quân đội về phát triển công nghiệp quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, tổ chức lực lượng ngành công nghiệp quốc phòng; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; chủ động dự báo, đánh giá xu hướng phát triển khoa học quân sự của thế giới để kịp thời nghiên cứu, phát triển các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược cho quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Các bộ, ngành Trung ương cần đặc biệt quan tâm, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để quân đội triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày những sản phẩm ngành Công nghiệp quốc phòng tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả các thành tựu KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật; tập trung triển khai các nhiệm vụ, đề án trọng điểm mang tính đột phá, mũi nhọn để tiếp cận, làm chủ công nghệ mới trong chế tạo vũ khí, khí tài cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; ưu tiên làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển công nghiệp chíp bán dẫn, vật liệu tiên tiến, vật liệu đặc chủng cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại, có ý nghĩa chiến lược...

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên Quân kỳ Quyết thắng của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị chiến lược công nghệ cao, thế hệ mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

TRẦN BÌNH