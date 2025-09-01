Văn hóa - Giải trí

“Thanh gươm và lá chắn” - những khí tài quân sự tại Triển lãm thành tựu đất nước

SGGPO

Tại Triển lãm thành tựu đất nước, khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn” thu hút rất đông khách tham quan.

Tại Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", khu trưng bày của Bộ Quốc phòng luôn thu hút rất đông khách tham quan. Tại đây, đông đảo người dân, du khách quan tâm tìm hiểu về thông số kỹ thuật của các loại vũ khí, xe pháo, tên lửa...

Trien lam khu BP 1.JPG
Khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng luôn đông khách tham quan
Trien lam khu BP 3.JPG
Một góc khu triển lãm ngoài trời của Bộ Quốc phòng

Khu trưng bày, triển lãm có diện tích rất lớn, gần 23.560m2. Tại đây, nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, từ tên lửa, xe tăng, ngư lôi, máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử,... của Quân đội nhân dân Việt Nam được trưng bày, giới thiệu rất chi tiết.

Trien lam khu BP 13.JPG
Tên lửa Scud-B và các tên lửa phòng không tại triển lãm
Trien lam khu BP 10.JPG
Giàn pháo tự hành với loại lớn nhất là 152mm
Trien lam khu BP 6.JPG
Các loại pháo mặt đất với loại lớn nhất là 152mm
Trien lam khu BP 8.JPG
Xe tăng T90S
Trien lam khu BP 12.JPG
Xe chở tên lửa đất đối hải P28M
Trien lam khu BP 2.JPG
Tên lửa phòng không
Trien lam khu BP 4.JPG

Trong số các loại trưng bày, triển lãm có nhiều loại vũ khí và trang bị kỹ thuật hiện đại, tiêu biểu do công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo.

Trien lam khu BP 5.JPG
Xe chiến đấu bộ binh bánh xích XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, sản xuất
Trien lam khu BP 7.JPG
Xe chiến đấu bộ binh bánh lốp XCT-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, sản xuất
Trien lam khu BP 9.JPG
Hệ thống xe tác chiến điện tử do Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu, phát triển
To hop Truong Son 3.JPG
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Viettel nghiên cứu, chế tạo

Tại gian trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng, đông đảo khách tham quan tìm hiểu trang thiết bị, vũ khí công nghệ cao; cũng như tham gia các hoạt động tương tác trên những phương tiện, thiết bị hiện đại.

Trien lam khu BP 15.JPG
Khu trưng bày trong nhà tại triển lãm của Bộ Quốc phòng
Trien lam khu BP 16.JPG
Chú chó robot do Tập đoàn Viettel chế tạo thu hút sự quan tâm của mọi người đây
Trien lam khu BP 17.JPG
Người dân tham quan, tìm hiểu các thiết bị UAV của Bộ Quốc phòng trưng bày
Trien lam khu BP 18.JPG
Thiết bị trinh sát phóng xạ đường không của Viện Khoa học và công nghệ quân sự (Bộ Tổng tham mưu) giới thiệu
Trien lam khu BP 19.JPG
Rất đông khách tham quan chờ đến lượt trải nghiệm bắn súng mô phỏng ở khu triển lãm của Bộ Quốc phòng
Tin liên quan
TRẦN BÌNH

Từ khóa

Scud-B Xe pháo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam Bánh hơi Tác chiến điện tử Tập đoàn Viettel Quân đội nhân dân Việt Nam Ngư lôi Pháo tự hành Bộ Quốc phòng vũ khí xe pháo tên lửa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn