“Thanh gươm và lá chắn” - những khí tài quân sự tại Triển lãm thành tựu đất nước

Tại Triển lãm thành tựu đất nước, khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn” thu hút rất đông khách tham quan.

Tại Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", khu trưng bày của Bộ Quốc phòng luôn thu hút rất đông khách tham quan. Tại đây, đông đảo người dân, du khách quan tâm tìm hiểu về thông số kỹ thuật của các loại vũ khí, xe pháo, tên lửa...

Khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng luôn đông khách tham quan

Một góc khu triển lãm ngoài trời của Bộ Quốc phòng

Khu trưng bày, triển lãm có diện tích rất lớn, gần 23.560m2. Tại đây, nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, từ tên lửa, xe tăng, ngư lôi, máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử,... của Quân đội nhân dân Việt Nam được trưng bày, giới thiệu rất chi tiết.

Tên lửa Scud-B và các tên lửa phòng không tại triển lãm

Giàn pháo tự hành với loại lớn nhất là 152mm

Các loại pháo mặt đất với loại lớn nhất là 152mm

Xe tăng T90S

Xe chở tên lửa đất đối hải P28M

Tên lửa phòng không

Trong số các loại trưng bày, triển lãm có nhiều loại vũ khí và trang bị kỹ thuật hiện đại, tiêu biểu do công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo.

Xe chiến đấu bộ binh bánh xích XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, sản xuất

Xe chiến đấu bộ binh bánh lốp XCT-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, sản xuất

Hệ thống xe tác chiến điện tử do Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu, phát triển

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Viettel nghiên cứu, chế tạo

Tại gian trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng, đông đảo khách tham quan tìm hiểu trang thiết bị, vũ khí công nghệ cao; cũng như tham gia các hoạt động tương tác trên những phương tiện, thiết bị hiện đại.

Khu trưng bày trong nhà tại triển lãm của Bộ Quốc phòng

Chú chó robot do Tập đoàn Viettel chế tạo thu hút sự quan tâm của mọi người đây

Người dân tham quan, tìm hiểu các thiết bị UAV của Bộ Quốc phòng trưng bày

Thiết bị trinh sát phóng xạ đường không của Viện Khoa học và công nghệ quân sự (Bộ Tổng tham mưu) giới thiệu

Rất đông khách tham quan chờ đến lượt trải nghiệm bắn súng mô phỏng ở khu triển lãm của Bộ Quốc phòng

