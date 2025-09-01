“Thanh gươm và lá chắn” - những khí tài quân sự tại Triển lãm thành tựu đất nước
SGGPO
Tại Triển lãm thành tựu đất nước, khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn” thu hút rất đông khách tham quan.
Tại Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", khu trưng bày của Bộ Quốc phòng luôn thu hút rất đông khách tham quan. Tại đây, đông đảo người dân, du khách quan tâm tìm hiểu về thông số kỹ thuật của các loại vũ khí, xe pháo, tên lửa...
Khu trưng bày, triển lãm có diện tích rất lớn, gần 23.560m2. Tại đây, nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, từ tên lửa, xe tăng, ngư lôi, máy bay không người lái, hệ thống tác chiến điện tử,... của Quân đội nhân dân Việt Nam được trưng bày, giới thiệu rất chi tiết.
Trong số các loại trưng bày, triển lãm có nhiều loại vũ khí và trang bị kỹ thuật hiện đại, tiêu biểu do công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo.
Tại gian trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng, đông đảo khách tham quan tìm hiểu trang thiết bị, vũ khí công nghệ cao; cũng như tham gia các hoạt động tương tác trên những phương tiện, thiết bị hiện đại.