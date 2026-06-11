Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp Việt – Đức trong sản xuất tuần hoàn

Chiều 11-6, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) và Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ TPHCM (HASI) phối hợp tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Đức – Việt Nam 2026, với chủ đề “Kinh tế tuần hoàn trong sản xuất”.

Các diễn giả thảo luận tại diễn đàn. Ảnh: THANH DUNG

Bà Andrea Sühl, Tổng Lãnh sự Đức tại TPHCM, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Đức - Việt Nam trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển các mô hình sản xuất bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Theo bà Andrea Sühl, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn và vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Đức tiếp tục là đối tác có lịch sử hợp tác lâu dài với Việt Nam, cùng chia sẻ cam kết về phát triển bền vững và tăng trưởng dài hạn.

Bà Andrea Sühl, Tổng Lãnh sự Đức tại TPHCM phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: THANH DUNG

Đức cam kết hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm công nghiệp và thúc đẩy hợp tác kinh doanh lâu dài.

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), cho biết TPHCM đang tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và kinh tế xanh làm động lực chủ đạo; từng bước chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn sang tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ. Theo bà Cao Thị Phi Vân, nhiều doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam đã đóng góp tích cực vào quá trình chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành công nghiệp.

Các doanh nghiệp Đức - Việt Nam tham gia diễn đàn. Ảnh: THANH DUNG

Trong khi đó, ông Alexander Ziehe, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), nhận định Việt Nam, đặc biệt là TPHCM, đang có cơ hội tích hợp các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn ngay trong giai đoạn phát triển công nghiệp tiếp theo. Việc xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao năng lực nhà cung ứng trong nước và thúc đẩy chuyển giao công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Alexander Ziehe khẳng định các doanh nghiệp Đức sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam không chỉ với vai trò nhà đầu tư mà còn là đối tác dài hạn trong phát triển công nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là làm thế nào để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG và phát triển bền vững ngày càng được siết chặt.

Theo ông Nguyễn Trọng Luật, Phó Chủ tịch HASI, thách thức hiện nay không chỉ là nâng cao năng lực công nghệ mà còn đáp ứng các yêu cầu mới về phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi cung ứng. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp cần tăng cường năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật, đẩy mạnh kết nối với các tập đoàn FDI, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ năng.

THANH DUNG