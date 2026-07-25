TP Đồng Nai: Mở rộng vùng trồng cacao, hướng tới ngành nông nghiệp chủ lực

Từ trồng thử nghiệm hơn 20 năm trước, giờ đây, cacao đang trở thành một trong những ngành hàng nông nghiệp giá trị hàng đầu của TP Đồng Nai. Việc hình thành chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến chế biến sâu, xuất khẩu đang mở ra hướng phát triển bền vững cho cây trồng này.

Hình thành chuỗi giá trị liên kết

Cây cacao được trồng ở Đồng Nai từ những năm 1980 nhưng chỉ thực sự phát triển từ sau Chương trình Cacao quốc gia năm 2003. Sự tham gia của doanh nghiệp trong đầu tư vùng nguyên liệu, chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm đã tạo động lực để người dân mở rộng diện tích, từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến và xuất khẩu.

Du khách tham quan vườn cacao của Công ty Trọng Đức tại xã Phú Hòa, TP Đồng Nai. Ảnh: PHÚ NGÂN

Là một trong những hộ gắn bó với cây cacao từ những ngày đầu, ông Nguyễn Văn Đảm, Tổ trưởng Tổ hợp tác Cacao Xuân Bắc, cho biết cách đây 15 năm, gia đình chủ yếu trồng hồ tiêu và điều. Tuy nhiên, hồ tiêu bị bệnh chết chậm, còn điều cho năng suất thấp nên ông quyết định trồng xen cacao. Sau nhiều năm canh tác hiệu quả, gia đình tiếp tục tỉa bớt diện tích điều để mở rộng diện tích cacao.

Hiện gia đình ông Đảm có khoảng 5 sào cacao và riêng Tổ hợp tác Cacao Xuân Bắc hiện có 114 hộ tham gia với tổng diện tích khoảng 80ha. Theo ông Đảm, điều khiến người dân yên tâm gắn bó với cây cacao là giá cả tương đối ổn định, sản phẩm được doanh nghiệp bao tiêu, đồng thời thường xuyên được hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và hướng dẫn quy trình lên men đạt tiêu chuẩn.

Nhiều hộ đạt thu nhập khoảng 220 triệu đồng/ha mỗi năm, cao hơn nhiều loại cây trồng khác. Có được thành công này là nhờ hình thành chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân. Thành lập năm 2006, Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức là một trong những đơn vị tiên phong xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ nghiên cứu giống, sản xuất cây giống, phát triển vùng nguyên liệu, chuyển giao kỹ thuật, thu mua, lên men đến chế biến sâu và xuất khẩu.

Theo ông Đặng Tường Khanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức, từ 7 câu lạc bộ cacao với khoảng 400 hộ nông dân ban đầu, đến nay doanh nghiệp đã phát triển 14 tổ hợp tác, liên kết với hơn 1.000 hộ nông dân, xây dựng vùng nguyên liệu trên 1.000ha tại Đồng Nai, Lâm Đồng, Gia Lai và Đà Nẵng.

Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với Nhật Bản trồng và chế biến cacao phục vụ xuất khẩu. Ảnh: PHÚ NGÂN

Mở rộng vùng nguyên liệu

Theo bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Sở NN-MT TP Đồng Nai, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế địa phương và là điểm sáng của khu vực Đông Nam bộ. Trong chiến lược phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, cacao được xác định là một trong những cây trồng chủ lực, hướng đến hình thành chuỗi giá trị chế biến sâu và phát triển bền vững.

Hiện TP Đồng Nai có hơn 1.000ha cacao, song dư địa mở rộng vẫn còn rất lớn. Ngành nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương rà soát những vùng có điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước phù hợp để phát triển cây cacao, đặc biệt là mô hình trồng xen dưới tán điều. Với khoảng 176.000ha điều hiện có, việc tận dụng diện tích này sẽ góp phần mở rộng vùng nguyên liệu, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập cho người dân.

Nhiều địa phương như Xuân Lộc, Định Quán, Trảng Bom, Tân Phú và các vùng phía Bắc Đồng Nai như Bù Đăng, Bù Gia Mập, Phú Riềng đều có điều kiện thuận lợi để phát triển cây cacao. Đây sẽ là những vùng trọng điểm được nghiên cứu, mở rộng diện tích nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho chế biến.

Không chỉ phát triển vùng nguyên liệu, TP Đồng Nai còn định hướng đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng thương hiệu cacao. Đến nay, nhiều sản phẩm cacao của địa phương đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu.

Trưng bày sản phẩm socola chế biến từ cacao Việt Nam. Ảnh: PHÚ NGÂN

Khi vùng trồng tiếp tục được mở rộng, cùng với việc đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng thương hiệu, cacao được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ngành hàng nông nghiệp chủ lực, góp phần nâng cao giá trị nông sản và đưa thương hiệu cacao Đồng Nai vươn xa trên thị trường quốc tế.

PHÚ NGÂN