Xuất khẩu rau quả đạt gần 5 tỷ USD trong 7 tháng

Giá sầu riêng tại Đông Nam bộ và Tây Nguyên đang khởi sắc trở lại sau thời gian dài trầm lắng.

Cuối tháng 7, giá sầu riêng Thái loại A tại Đông Nam bộ ở mức 77.000 - 80.000 đồng/kg, tại Tây Nguyên từ 73.000 - 75.000 đồng/kg; loại B từ 45.000 - 52.000 đồng/kg, tùy chất lượng. Sầu riêng Ri6 loại A có giá khoảng 38.000 - 40.000 đồng/kg, loại B từ 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Theo một số thương lái, so với giữa tháng 7, giá sầu riêng tăng khoảng 5.000 - 7.000 đồng/kg, tùy loại, nhờ thị trường Trung Quốc tăng nhập hàng.

Hoạt động xuất khẩu sầu riêng cũng được hỗ trợ khi Cục Hải quan (Bộ Tài chính) yêu cầu các chi cục hải quan khu vực tạo điều kiện thông quan hàng hóa trong ngày, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ. Các bộ, ngành và địa phương cũng đang đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu.

Nông dân tỉnh Lâm Đồng thu hoạch sầu riêng. Ảnh: NGUYÊN HÙNG

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết giá sầu riêng tăng trở lại là tín hiệu tích cực trong bối cảnh Tây Nguyên bước vào vụ thu hoạch chính, kéo dài đến tháng 10.

Trong khi đó, vụ thu hoạch sầu riêng của Thái Lan đã cơ bản kết thúc, giúp sầu riêng Việt Nam có thêm lợi thế khi nguồn cung từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp giảm. Nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường tăng trở lại cũng thúc đẩy doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua nguyên liệu.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Mười, vụ thu hoạch tại Tây Nguyên thường mang lại kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong năm cho ngành sầu riêng. Giá thu mua tăng cùng hoạt động thu mua sôi động tại các vùng nguyên liệu được kỳ vọng tạo thêm động lực cho xuất khẩu sầu riêng và toàn ngành rau quả trong những tháng cuối năm 2026.

Một vựa thu mua sầu riêng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả trong 7 tháng năm 2026 ước đạt gần 5 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025. Sầu riêng tiếp tục là mặt hàng chủ lực, đóng góp hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả và giữ vai trò động lực tăng trưởng chính của ngành.

ĐỨC TRUNG