Sáng 25-7: Giá vàng tăng mạnh, vàng nhẫn SJC thấp nhất thị trường

Giá vàng trong nước sáng 25-7 bật tăng mạnh sau nhiều phiên giảm, trong đó các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng giá mua vào nhằm thu hút nguồn vàng. Vàng nhẫn SJC hiện có mức giá thấp nhất thị trường, thấp hơn các thương hiệu khác khoảng 2,5-3,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn 9999 SJC đang có giá thấp nhất thị trường. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Khoảng 8 giờ 45, Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra đối với vàng miếng SJC, so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại tiệm vàng Mi Hồng, vàng miếng SJC tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều, giao dịch ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra.

Đối với vàng nhẫn 9999, Công ty SJC tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng chiều bán ra, lên mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 138 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý và Mi Hồng lần lượt niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng và 137,5 - 140 triệu đồng/lượng.

Hiện vàng nhẫn 9999 thương hiệu SJC đang có giá thấp nhất thị trường, thấp hơn các thương hiệu khác khoảng 2,5-3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt phiên cuối tuần tại châu Á ở mức 4.052,84 USD/ounce, tăng hơn 3 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 11-12,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 9-11 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng do lực bắt đáy

Khép lại một tuần giao dịch nhiều biến động, giá vàng thế giới ghi nhận tuần tăng khoảng 70 USD, khi lực mua bắt đáy và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt. Chốt phiên cuối tuần trên thị trường châu Á, giá vàng thế giới đứng ở mức 4.052,84 so với phiên đầu tuần xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, về 3.982,32 USD/ounce.

Trong tuần, giá vàng có thời điểm trở lại mốc mốc 4.100 USD/ounce, thậm chí giá vàng giao ngay vọt lên mức cao nhất tuần 4.165,71 USD/ounce vào trước trưa thứ Tư (giờ địa phương) khi thị trường chuyển sự chú ý từ quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sang diễn biến giá dầu giảm. Sau đó, đồng USD tăng giá khiến vàng chốt phiên cuối tuần mất mốc 4.100 USD/ounce khi nhà đầu tư thu hẹp vị thế trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) diễn ra trong tuần tới.

Các chuyên gia nhận định, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục hỗ trợ vai trò tài sản trú ẩn của vàng. Trong ngắn hạn, diễn biến giá vàng được dự báo phụ thuộc nhiều vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong tuần tới.

NHUNG NGUYỄN