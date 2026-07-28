Điều chuyển xăng dầu, khắc phục thiếu hụt cục bộ

Những ngày qua, một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở ngoại thành Hà Nội đã xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Trước diễn biến này, Bộ Công thương yêu cầu điều phối nguồn hàng từ nơi dồi dào sang nơi thiếu hụt; tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh xăng dầu trên cả nước.

Nhiều cây xăng nhỏ ở Hà Nội… đứt hàng

Những ngày qua, người dân tại các xã Kiều Phú, Hưng Đạo, An Khánh, Quốc Oai và các phường Dương Nội, Hà Đông (TP Hà Nội) phản ánh việc một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu mở bán thất thường, bán cầm chừng và đóng cửa. Chiều 27-7, chị Ngọc Anh (xã Quốc Oai) đến cửa hàng xăng dầu Cộng Hòa trên quốc lộ 72 để đổ xăng nhưng thấy thông báo “hết xăng”, chị phải để xe ở nhà, gọi xe ôm đi làm. Trước đó, từ ngày 23 đến 25-7, cửa hàng này nhiều lần đóng - mở không theo khung giờ cố định. Tương tự, anh Nguyễn Khôi (xã An Khánh) cho biết, phải chạy xe qua 3 cửa hàng xăng dầu mới mua được nhiên liệu.

Một cây xăng ở xã Quốc Oai, TP Hà Nội tạm dừng bán xăng vào chiều 27-7. Ảnh: VĂN PHÚC

Tại cửa hàng xăng dầu Đồng Quang (xã Hưng Đạo) tiếp tục treo biển “Mất điện”, cửa đóng kín và không có nhân viên làm việc. Trong khi đó, khu vực xung quanh xuất hiện khá nhiều điểm bán xăng tự phát. Xăng được chứa trong các chai nhựa dung tích khoảng 1-1,5 lít để bán cho người đi đường. Ở cửa hàng xăng dầu Hưng Thịnh (khu Ngô Sài, xã Quốc Oai) cũng đặt tấm biển “Mất điện”.

Trái ngược với các cửa hàng nêu trên, cửa hàng xăng dầu Petrolimex tại trung tâm xã Quốc Oai vẫn duy trì hoạt động. Lượng ô tô, xe máy đến mua xăng xếp hàng dài, khiến giao thông khu vực phía trước cửa hàng nhiều thời điểm bị ùn ứ. Nhân viên cửa hàng cho biết, đơn vị này vừa được bổ sung nguồn hàng. Nhiều người dân cho rằng, họ phải tập trung về cửa hàng này do các cửa hàng khác trong khu vực đã tạm ngừng bán.

Một số doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại Hà Nội lý giải, tình trạng bán hàng “chập chờn” do lượng hàng được các đầu mối cấp về khá hạn chế. “Có lúc phải chờ đầu mối thông báo mới biết có hàng hay không”, đại diện một doanh nghiệp bán lẻ (giấu tên) cho biết.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Tô Cẩm Tú, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 19 (Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội), xác nhận có tình trạng một số cửa hàng xăng dầu bán cầm chừng hoặc tạm ngừng bán. Qua kiểm tra thực tế, nhiều bể chứa đã cạn xăng, lực lượng chức năng không phát hiện dấu hiệu găm hàng hay đầu cơ...

Tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Vĩnh Long… ngày 27-7, hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường. Tại TPHCM, một số cây xăng ở khu vực phường Bàn Cờ, Tân Sơn Nhất, Đức Nhuận, Tân Thới Hiệp, Trung Mỹ Tây... có đông phương tiện đổ xăng, nhất là vào giờ cao điểm.

Điều chuyển nguồn hàng từ Nam ra Bắc

Trả lời phóng viên Báo SGGP, đại diện Petrolimex cho biết, đã ghi nhận phản ánh của doanh nghiệp bán lẻ về khó khăn trong nhập hàng, đặc biệt là dầu diesel. Đại diện Petrolimex lý giải, 7 tháng đầu năm 2026, nhu cầu tiêu thụ dầu tăng mạnh, riêng tháng 7, sản lượng bình quân ngày tăng 41,9% so với cùng kỳ, gây áp lực lên hệ thống cung ứng. Một số cửa hàng phải điều tiết lượng bán trong thời gian ngắn, nhưng chỉ mang tính cục bộ, tạm thời. Petrolimex và PVOIL đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm nguồn cung.

Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), khẳng định, nguồn cung xăng dầu trên cả nước vẫn được bảo đảm, chưa xảy ra tình trạng thiếu hàng trên diện rộng. Tại một số địa phương xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ là do một số cửa hàng bán cầm chừng.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Bộ Công thương đã yêu cầu Sở Công thương các địa phương kiểm tra toàn bộ chuỗi cung ứng, rà soát hợp đồng giữa doanh nghiệp bán lẻ với đầu mối, tiến độ giao hàng cũng như nguyên nhân thiếu hàng. Trường hợp phát hiện hành vi găm hàng hoặc vi phạm quy định sẽ bị xử lý nghiêm. Bộ Công thương cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối tăng cường điều chuyển nguồn hàng từ miền Nam ra miền Bắc và miền Trung; theo dõi sát diễn biến cung - cầu hàng ngày để kịp thời điều tiết khi cần thiết.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, cho biết, thị trường xăng dầu trên địa bàn vẫn ổn định, nguồn cung được bảo đảm, các cửa hàng hoạt động bình thường. Lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt, giảm thời gian bán hoặc tự ý ngừng bán trái quy định; duy trì niêm yết đường dây nóng tại tất cả cửa hàng để tiếp nhận phản ánh của người dân.

THI HỒNG - VĂN PHÚC