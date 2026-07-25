Các nước lo ngại quyết định thuế quan mới của Mỹ

Ngày 24-7, nhiều quốc gia bày tỏ quan ngại sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố áp mức thuế từ 10% đến 12,5% đối với khoảng 60 nền kinh tế với lý do các nước này chưa ngăn chặn hiệu quả lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng.

Các mức thuế mới của Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục tác động đến thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu. Hoạt động bốc dỡ container tại cảng California, Mỹ (ẢNH: THX)

Đồng minh chịu tác động

Quyết định của USTR được đưa ra đúng thời điểm mức thuế tạm thời 10% áp dụng trên diện rộng hết hiệu lực, đánh dấu bước điều chỉnh mới trong chính sách thương mại của Washington sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ cơ chế thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump. Theo USTR, các mức thuế mới được áp dụng sau cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, trong đó cho rằng các nền kinh tế liên quan chưa có biện pháp đủ hiệu quả nhằm ngăn chặn lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng.

Danh sách chịu thuế không chỉ gồm các đối tác thương mại lớn mà còn có nhiều đồng minh thân cận của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Australia và New Zealand. Phản ứng từ các nước có điểm chung là bày tỏ thất vọng trước quyết định của Washington. Nhật Bản cho rằng các doanh nghiệp nước này luôn tuân thủ các quy tắc thương mại quốc tế. Hàn Quốc nhấn mạnh Washington cần tiếp tục thực hiện các cam kết trong thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được trước đó nhằm duy trì sự ổn định cho hoạt động đầu tư và xuất khẩu. Singapore nhận định việc áp thuế là thiếu cơ sở kinh tế khi Mỹ vẫn đang duy trì thặng dư thương mại với quốc đảo này; trong khi Australia và New Zealand đều cho rằng thuế quan không phải là công cụ phù hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động, bởi biện pháp này chỉ làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã có những phản ứng trái chiều về các mức thuế quan mới. Theo đó, EU bày tỏ "sự nhẹ nhõm" và hoan nghênh kết quả này; còn Bắc Kinh lên tiếng phản đối, đồng thời cảnh báo Washington không nên tiến hành một cuộc chiến thương mại.

Người tiêu dùng Mỹ cũng bị ảnh hưởng

Việc áp dụng mức thuế nhập khẩu bao phủ 99,4% tổng lượng hàng nhập khẩu tạo ra làn sóng lo ngại lớn cho người tiêu dùng nội địa. Theo phân tích từ CNBC và Yahoo Finance, các doanh nghiệp dự kiến sẽ chuyển phần lớn chi phí thuế này vào giá bán, khiến người tiêu dùng Mỹ phải trực tiếp gánh chịu khoảng 2/3 tổng số tiền thuế tăng thêm. Ảnh hưởng sẽ rõ rệt nhất ở nhóm mặt hàng gia đình hàng ngày như nhu yếu phẩm, đồ gia dụng, sữa, nến và nước hoa, buộc người dân phải thắt chặt chi tiêu. Điểm sáng duy nhất là các mặt hàng công nghệ lớn như điện thoại thông minh và máy tính xách tay tạm thời được miễn trừ để tránh cú sốc giá.

Theo báo The Guardian ngày 24-7, thuế quan của ông Trump cũng không được lòng người dân Mỹ, điều này có thể gây ra mối đe dọa cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Một cuộc khảo sát của Harris Poll, được thực hiện độc quyền cho tờ The Guardian hồi đầu năm nay, cho thấy 7/10 người Mỹ được hỏi cho biết họ phải trả giá cao hơn vì thuế quan và 72% cử tri tin rằng thuế quan tác động tiêu cực đối với người tiêu dùng. Ngay trong số các cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa có 64% cho rằng thuế quan dẫn đến giá cả tăng cao, 60% cho rằng thuế quan có tác động tiêu cực.

Hiện hầu hết các chính phủ đều tránh phát tín hiệu đáp trả bằng các biện pháp thương mại mới. Thay vào đó, các nước cho biết sẽ tiếp tục đối thoại với Washington nhằm làm rõ tiêu chí đánh giá, chứng minh những biện pháp đang thực hiện và tìm kiếm khả năng điều chỉnh mức thuế trong thời gian tới.

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