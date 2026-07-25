Đắk Lắk lần đầu tổ chức đấu giá sầu riêng tại vườn

Sáng 25-7, UBND xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức phiên đấu giá giao dịch sầu riêng tại vườn lần thứ nhất. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Pắc, cho biết đây là lần đầu địa phương tổ chức đấu giá sầu riêng tại vườn. Krông Pắc hiện có hơn 2.800ha sầu riêng với 37 mã số vùng trồng, nhưng ngành hàng vẫn đối mặt rủi ro thị trường và biến động giá. Hoạt động đấu giá nhằm thúc đẩy giao dịch minh bạch, chuyển từ sản xuất sang quản trị chuỗi giá trị, giúp doanh nghiệp chọn vùng nguyên liệu chất lượng và nâng giá trị sản phẩm cho nông dân.

Theo ban tổ chức, lô sầu riêng đưa ra đấu giá gồm 10 vườn sầu riêng Dona của 10 hộ dân với tổng diện tích 14,36ha, sản lượng ước khoảng 350 tấn. Có 10 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia phiên đấu giá. Các đơn vị được phổ biến quy chế, khảo sát thực tế các vườn sầu riêng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chứng minh năng lực tài chính, thu mua, vận chuyển và tiêu thụ.

Các doanh nghiệp tham gia bỏ phiếu kín đấu giá lô hàng sầu riêng

Sau 2 vòng đấu giá, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông nghiệp Nguyên Thuận trả mức giá 68.000 đồng/kg, cao hơn tất cả doanh nghiệp còn lại và chính thức giành quyền thu mua lô sầu riêng đầu tiên. Theo tính toán của ban tổ chức, với mức giá trúng đấu giá này, lô sầu riêng gần 350 tấn có giá trị khoảng 23,8 tỷ đồng.

Các vườn tham gia đấu giá đều được cấp mã số vùng trồng, nằm ở khu vực có giao thông thuận lợi, kết quả kiểm nghiệm cho thấy không nhiễm cadimi và các kim loại nặng, đáp ứng yêu cầu phục vụ xuất khẩu.

Đại diện đơn vị trúng đấu giá và hợp tác xã ký biên bản trúng đấu giá, hợp đồng giao dịch

Theo kế hoạch của UBND xã Krông Pắc, sau phiên đấu giá đầu tiên, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu giá thứ hai với quy mô khoảng 50ha sầu riêng.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, rất ấn tượng vì thấy nông dân phấn khởi khi đến phiên đấu giá và sẵn sàng đồng hành với cơ quan nhà nước để nâng cao chất lượng, nâng tầm sản phẩm sầu riêng của Đắk Lắk. Đây là bước tiến mới, vừa giải quyết thị trường sản phẩm mà còn nâng cao giá trị sản phẩm.

MAI CƯỜNG