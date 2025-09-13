Đẩy mạnh kết nối logistics, giảm chi phí thương mại biên giới Việt Nam – Campuchia

Ngày 13-9, tại Tây Ninh, Bộ Công thương phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh và Bộ Thương mại Campuchia tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics Việt Nam – Campuchia. Tham dự hội nghị có nhiều lãnh đạo bộ ngành, địa phương biên giới, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp hai nước.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị

Hội nghị được xem là diễn đàn quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại biên giới, hoàn thiện hạ tầng logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng Việt Nam – Campuchia.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, Campuchia là đối tác chiến lược, giữ vai trò cửa ngõ trung chuyển hàng hóa của Việt Nam trong tiểu vùng sông Mê Công. Hiện hai nước có hơn 50 cửa khẩu dọc tuyến biên giới dài khoảng 1.100km – điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại và giao lưu kinh tế – văn hóa.

Thời gian qua, Việt Nam và Campuchia đã ký các thỏa thuận hợp tác song phương, tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi cho thương mại biên giới giữa hai nước như: Bản ghi nhớ năm 2019 về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia, Hiệp định Thương mại biên giới năm 2024, Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giai đoạn 2025 - 2026.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh, “Việc triển khai các thỏa thuận trên đã góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng cửa khẩu, chợ biên giới, kho hàng hóa và dịch vụ logistics tại các tỉnh biên giới, rút ngắn thời gian thông quan, nâng cao năng lực kết nối chuỗi cung ứng. Đồng thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác với đối tác Campuchia, quảng bá sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó góp phần phát triển kinh tế địa phương và củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước”.

Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10,1 tỷ USD, tăng 17,5% so với 2023; riêng 7 tháng đầu năm 2025 đã vượt 7 tỷ USD.

Các đại biểu tham quan tại một gian hàng trưng bày sản phẩm

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất mục tiêu đến năm 2030 giảm 10-15% chi phí logistics biên mậu, phát triển mô hình cửa khẩu thông minh, thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản và hình thành chuỗi giá trị liên vùng. Đây được kỳ vọng là bước đệm để nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD vào năm 2030, góp phần phát triển kinh tế địa phương và tăng cường quan hệ hợp tác bền vững giữa hai nước.

NGỌC PHÚC