Mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi

Chiều 16-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề "Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số".

Diễn đàn do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Hội Khoa học kinh tế Việt Nam tổ chức. Đồng chủ trì phiên toàn thể có các đồng chí: Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Sự kiện được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới điểm cầu các tỉnh thành, với sự tham dự của lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, đại diện các nước, tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề chính gồm: phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về các kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong điều hành kinh tế vĩ mô năm 2025; nhận diện, làm rõ bối cảnh quốc tế và trong nước, phân tích, đánh giá những cơ hội, thách thức cho phát triển kinh tế năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; đề xuất các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, chuyển đổi xanh gắn với chuyển đổi số mạnh mẽ trong giai đoạn 2026-2030 và các định hướng, giải pháp điều hành cụ thể trong năm 2026.

Bà Mariam Sherman, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân; tập trung vào con người và công nghệ; phát triển hạ tầng bền vững và tăng trưởng xanh; đảm bảo phân bổ công bằng những thành quả của tăng trưởng và hiện đại hóa về thể chế.

Việt Nam có thể thích ứng và đa dạng hóa động lực tăng trưởng; làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác khu vực, cũng như tăng cường tốc độ cải cách; nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với những bất ổn toàn cầu. Việt Nam hoàn toàn có thể tạo dựng thành công như đã làm trong 40 năm đổi mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, phát triển xanh không chỉ là lựa chọn mà là tất yếu trong phát triển. Những kiến nghị tại diễn đàn là nguồn thông tin quan trọng để Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bảo đảm pháp luật bám sát thực tiễn, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trên cơ sở xác định rõ xu thế tất yếu, không thể đảo ngược của chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số, Việt Nam xác định rõ "chuyển đổi kép: xanh hóa và số hóa" là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu; vừa là nền tảng, vừa tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước nói chung và nền kinh tế nói riêng.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững dựa trên cơ sở nền tảng "chuyển đổi kép: xanh hóa và số hóa". Sau khi ban hành các quyết sách quan trọng trong các lĩnh vực trụ cột, chiến lược như vừa qua, tới đây Bộ Chính trị sẽ ban hành các nghị quyết về kinh tế nhà nước, FDI, văn hóa.

Khái quát bối cảnh tình hình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của Việt Nam, Thủ tướng đánh giá, nhiệm kỳ này đã chứng tỏ kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài, trong đó có đại dịch Covid-19. Đây là những "cơn gió ngược" mà Việt Nam đã vượt qua để đạt được những thành quả như trên.

Về bối cảnh tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 và thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam xác định rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Việt Nam kiên định, nhất quán tập trung thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm (phấn đấu đến năm 2030, trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao).

Để đạt được 2 mục tiêu chiến lược nêu trên, Việt Nam xác định rõ ổn định là pháo đài bất khả xâm phạm; phát triển nhanh, bền vững là động cơ vĩnh cửu, không có điểm dừng; giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc của người dân là mục tiêu cao nhất; không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Thủ tướng chia sẻ, nông nghiệp đã giúp Việt Nam thoát đói nghèo sau cuộc chiến tranh tàn khốc; công nghiệp đã giúp Việt Nam có thu nhập trung bình cao và thời gian tới, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh sẽ đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 và thời gian tới, Thủ tướng cho biết, lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, truyền thống của người Việt Nam là càng áp lực lại càng nỗ lực, càng trong gian nan, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam càng tỏa sáng. Để phát triển nhanh, bền vững, phát triển xanh, phát triển số, phải tiếp tục phát huy tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian, lựa chọn ưu tiên phù hợp và quyết đoán đúng lúc.

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi.

