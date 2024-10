Đẩy nhanh tiến độ các bệnh viện cửa ngõ TPHCM

Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM thông tin tại họp báo

Thông tin về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực y tế, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM Lê Thiện Quỳnh Như cho biết, năm 2024, lĩnh vực y tế có 10 dự án đầu tư công do các đơn vị trực thuộc sở làm chủ đầu tư, với vốn hơn 253,4 tỷ đồng. Đến ngày 30-9, đã giải ngân hơn 108,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43%.

Đối với dự án xây dựng mới, mua sắm trang thiết bị y tế 3 bệnh viện cửa ngõ gồm: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi, sở đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thúc đẩy dự án xây dựng cùng với các gói mua sắm thiết bị y tế. Dự kiến, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi sẽ đưa vào hoạt động từ tháng 4-2025. Riêng Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn hoạt động trong tháng này. Đối với các gói mua sắm thiết bị y tế, dự kiến trong quý 1-2025 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị.

Bà Lê Thiện Quỳnh Như thông tin, ngành y tế đã xác định đây là những công trình trọng điểm của TPHCM chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đưa vào hoạt động trọng tâm của cả ngành trong năm 2024 – 2025. Nhằm đảm bảo cơ sở mới của 3 bệnh viện đi vào hoạt động hiệu quả theo đúng kế hoạch để ra, Sở Y tế đã tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia để thống nhất định hướng phát triển cho các bệnh viện.

Thông tin về việc xử phạt vi phạm giao thông trên ứng dụng VnelD, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, đến nay, Công an TPHCM đã kiểm tra, kiểm soát thông tin giấy tờ trên VNeID với 40.883 trường hợp. Trong quá trình làm nhiệm vụ, Phòng CSGT Công an TPHCM luôn theo dõi và đôn đốc thực hiện quyết liệt việc xử phạt vi phạm giao thông trên ứng dụng VNeID để tạo điều kiện để người dân chấp hành xử phạt vi phạm hành chính một cách nhanh, tiện lợi.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin tại họp báo

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn một số khó khăn vướng mắc, như còn nhiều trường hợp người dân chưa tích hợp các loại giấy tờ trong ví điện tử bằng định danh mức độ 2; điện thoại đang sử dụng không có kết nối 3G, 4G; một số người dân không nhớ mật khẩu tài khoản đăng nhập ứng dụng VNeID, có trường hợp đã được tích hợp nhưng không mang theo điện thoại thông minh. Trong thời gian tới, Phòng CSGT sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết được tính hữu ích của việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID trong các mặt.

Ngoài ra, trong 2 tháng qua, TPHCM đã tiếp nhận và giải quyết 96 hồ sơ đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước bằng Cổng dịch vụ công, chiếm tỉ lệ 0,24% tổng số hồ sơ đăng ký.

NGÔ BÌNH