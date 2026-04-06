ĐBSCL: Giá chanh, cam sành, sả tăng do nhu cầu cao

Tại ĐBSCL, giá chanh và cam sành đang tăng trở lại khi nhu cầu tiêu thụ trong mùa nắng nóng tăng cao.

Một vườn chanh tại xã Hội Cư, Đồng Tháp

Ghi nhận của PV Báo SGGP ngày 6-4 tại các xã Hội Cư, Mỹ Hiệp, Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) và Bến Lức, Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh)… cho thấy, thương lái đang thu mua chanh với giá khoảng 35.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng/kg so với tháng trước. Đây là mức giá cao nhất trong 3 năm gần đây.

Nhiều nông dân cho biết, với mức giá này, sau khi trừ chi phí, mỗi kg chanh lãi khoảng 20.000 đồng. “Gia đình tôi vừa thu hoạch 5 công chanh 2 năm tuổi, lãi gần 100 triệu đồng”, nông dân Ngô Thái Tỷ (xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đồng thời nói sẽ trích một phần lợi nhuận để chăm sóc, tái đầu tư vườn chanh, kỳ vọng năm tới tiếp tục đạt hiệu quả cao.

Nông dân Lê Hồng Nhân, phường Sa Đéc (Đồng Tháp) thu hoạch chanh



Chanh là cây trồng chủ lực tại Đồng Tháp và Tây Ninh, với diện tích lần lượt khoảng 6.000ha và gần 12.000ha. Hai địa phương đang mở rộng vùng trồng theo quy hoạch, cấp mã số vùng trồng cụ thể. Phần lớn diện tích được canh tác theo tiêu chuẩn GlobalGAP, nông dân tham gia hợp tác xã, góp phần ổn định đầu ra.

Vườn cam thuộc xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long

Cùng với chanh, giá cam sành cũng đang tăng sau thời gian dài “lao dốc”.

Tại Vĩnh Long – “thủ phủ cam sành” của ĐBSCL, cam loại 1 (4-5 trái/kg) được thương lái thu mua tại vườn với giá khoảng 5.000 - 7.000 đồng/kg, cân xô (cào bằng) 3.000-5.000 đồng/kg; tăng 2.000 – 3.000 đồng/kg so với tháng trước.

Vườn cam tại xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long

Ngành Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, giá cam tăng trở lại là tín hiệu tích cực của thị trường, tuy nhiên địa phương vẫn đang theo dõi sát diễn biến cung – cầu để ổn định sản xuất. Thời gian qua, khi giá cam rớt thảm, nhiều hộ nông dân đã chặt phá để trồng các loại cây khác.

Ngày 6-4, giá sả tại ĐBSCL cũng tăng lên khoảng 7.000 đồng/kg (cao hơn tháng trước 4.000 – 4.500 đồng/kg), giúp người trồng thu lãi khoảng 3.000 đồng/kg. Cây sả hiện được trồng nhiều ở khu vực ven biển, chịu hạn mặn cao như Tân Phú Đông, Gò Công (Đồng Tháp).

Nông dân xã Tân Phú Đông (Đồng Tháp) thu hoạch sả



NGỌC PHÚC - TÍN HUY - THANH TRÚC