Ngăn chặn buôn lậu xăng dầu qua biên giới

Trước nguy cơ thất thoát nguồn cung và mất an toàn cháy nổ từ hoạt động thu gom, vận chuyển xăng dầu trái phép qua biên giới, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đã có công văn hỏa tốc đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới.

Ảnh minh họa: DMS

Sáng 6-4, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng các cá nhân, tiểu thương tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt tại Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) có dấu hiệu thu gom xăng dầu từ các cửa hàng bán lẻ. Theo các thông tin này, các đối tượng tiến hành cải tạo phương tiện vận chuyển, lắp thêm thùng chứa nhiên liệu để đưa xăng dầu sang nước láng giềng tiêu thụ nhằm hưởng chênh lệch giá.

Các hành vi nêu trên, nếu không được kiểm soát kịp thời, có nguy cơ gây thất thoát nguồn cung trong nước, đồng thời tiềm ẩn rủi ro mất an toàn cháy nổ trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.

Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đã có văn bản hỏa tốc gửi các sở công thương trên cả nước, đặc biệt là các địa phương có đường biên giới, đề nghị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm. Các lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan và bộ đội biên phòng để giám sát hoạt động tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cũng như trên các tuyến đường bộ, đường thủy, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng hoặc bán với số lượng lớn cho các đối tượng có dấu hiệu thu gom xuất lậu.

Các địa phương cần lập đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh của người dân về các điểm tập kết xăng dầu trái phép, đồng thời tăng cường vận động các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ký cam kết không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

PHÚC VĂN