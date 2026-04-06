Sáng 6-4, giá vàng giảm 1,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng đầu tuần giảm theo giá vàng thế giới. Trong đó, giá vàng nhẫn 9999 đã rời khỏi mốc 173 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 8 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 170,1 triệu đồng/lượng mua vào và 173,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua và 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 170,1 triệu đồng/lượng mua vào và 173,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 1,4 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 169,9 triệu đồng/lượng mua vào và 172,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 169,9 triệu đồng/lượng mua vào và 172,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 6-4 (giờ việt Nam) xuống còn 4.624,2 USD/ounce, giảm hơn 52 USD so với giá chốt phiên tại New York phiên cuối tuần trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 146,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 26,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 26 triệu đồng/lượng.

