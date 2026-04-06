Công ty SJC dừng bán vàng miếng SJC trực tuyến

Thông báo trên trang web của Công ty SJC

Cụ thể, từ ngày 6-4, khách hàng muốn mua vàng miếng SJC phải giao dịch trực tiếp tại cửa hàng, thay cho hình thức đăng ký trực tuyến trước đây. Việc mua bán được thực hiện tại 20 cửa hàng của doanh nghiệp trên toàn quốc.

Theo SJC, động thái này nhằm phục vụ công tác điều chỉnh, nâng cấp hệ thống, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Trước đó, Công ty SJC liên tục khuyến cáo người dân về việc xuất hiện các fanpage giả mạo công ty để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua vàng miếng SJC trực tuyến.

Các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu SJC để lừa đảo, thông qua các fanpage giả mạo như SJC Hồ Chí Minh, SJC Đà Nẵng… Theo đó, các trang này thường sao chép bài viết từ kênh chính thống, nội dung liên quan giao dịch đăng ký mua vàng miếng, vàng nhẫn…

Fanpage giả mạo công ty SJC để lừa đảo

Đặc biệt, những trang này còn chạy quảng cáo để đẩy các bài viết đạt lượng tương tác cao (like, share, comment), có tick xanh, nhằm tạo niềm tin cho khách hàng. Khi khách chốt mua hàng, các đối tượng lên đơn, nhận giao hàng và hướng dẫn thanh toán chuyển khoản, đặt cọc tiền...

SJC lưu ý, đơn vị không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào qua không gian mạng; không nhận đặt cọc giữ hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không yêu cầu khách hàng thanh toán trước… Tất cả giao dịch chỉ được thực hiện trực tiếp tại các địa điểm giao dịch chính thức đã được SJC công bố. Khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản hoặc giao dịch với các fanpage, website mạo danh SJC; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các nguồn không chính thống và luôn kiểm tra kỹ nguồn thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

NHUNG NGUYỄN