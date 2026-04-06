Ngày 6-4, Cục Thuế (Bộ Tài chính) thông tin đã ban hành công văn gửi thuế các tỉnh, thành phố và chi cục thuế doanh nghiệp lớn về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về thuế trong kinh doanh xăng dầu.

Theo Cục Thuế, xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông cùng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô qua các tuyến vận chuyển trọng yếu đã đẩy giá dầu thế giới tăng đột biến.

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu ghi nhận những biến động mạnh với nhiều lần điều chỉnh giá bán lẻ chỉ riêng trong tháng 3. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và hóa đơn nhằm trục lợi, đòi hỏi cơ quan chức năng phải theo dõi sát sao, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định.

Ảnh minh họa. Ảnh: L.T

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu, qua rà soát hệ thống cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử, cơ quan thuế đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, số lượng hàng bán ra trước và sau thời điểm điều chỉnh giá có sự chênh lệch rất lớn. Cá biệt, có những đơn vị ghi nhận tổng sản lượng xuất bán trong 2 ngày trước khi tăng giá cao gấp 3 lần so với sản lượng của 2 ngày sau đó.

Đây là dấu hiệu rủi ro cao trong quản lý thuế, vi phạm các quy định về thời điểm lập hóa đơn theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Nghị định số 70/2025/NĐ-CP về sử dụng hóa đơn điện tử của Chính phủ. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải lập hóa đơn điện tử ngay tại thời điểm kết thúc từng lần bán hàng và chuyển nguyên trạng dữ liệu về cơ quan thuế.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung nguồn lực rà soát, phân tích dữ liệu về khai thuế, sản lượng, doanh thu và tồn kho để xác định các doanh nghiệp rủi ro cao. Nội dung kiểm tra trọng tâm bao gồm việc khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường và việc thực hiện lập hóa đơn điện tử từng lần bán hàng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3.

Các đoàn kiểm tra đặc biệt chú trọng đối chiếu sổ sách kế toán với hóa đơn thực tế phát hành và lượng hàng xuất kho tại các thời điểm nhạy cảm quanh ngày điều chỉnh giá bán lẻ.

Bên cạnh việc kiểm tra chứng từ nhập xuất hàng, cơ quan thuế cũng sẽ rà soát các khách hàng mua số lượng lớn bất thường, kiểm tra phương tiện vận chuyển và kho chứa của các đối tượng này để xác minh tính xác thực của giao dịch. Các hành vi găm hàng, đầu cơ, lập hóa đơn không đúng thời điểm hoặc gian lận giá để chuyển lợi nhuận giữa các đơn vị liên kết sẽ bị xử lý nghiêm.

Trường hợp phát hiện rủi ro nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan có thẩm quyền để điều tra theo quy định pháp luật. Toàn bộ quá trình kiểm tra chuyên đề này phải được kết thúc và báo cáo kết quả về Cục Thuế trong tháng 4.

LƯU THỦY