Đề nghị truy tố người đàn ông đánh người yêu tại quán cà phê

Ngày 15-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Minh Hoàng (sinh năm 1990, ngụ TP Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, bà N.V.K.N. (sinh năm 1991) ly hôn với chồng. Tháng 2-2024, bà quen với Hoàng khi làm chung công ty.

Sau đó, bà N. phát hiện Hoàng còn qua lại với bạn gái cũ và nhiều cô gái khác, nên muốn hẹn gặp các bên để nói rõ và để chấm dứt mối quan hệ với Hoàng.

Bà N. gặp Hoàng và người yêu cũ của Hoàng tại quán cà phê ở xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh). Qua nói chuyện, hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Vì bức xúc, bà N. hất nước vào mặt Hoàng và Hoàng lao đến bóp cổ, rồi đánh bà N., làm bà gục tại quán. Đến khi nhiều người xung quanh vào can ngăn, Hoàng mới dừng tay.

Bà N. được người trong quán đưa đi cấp cứu. Toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh trong quán ghi lại. Bà N. và gia đình đã trình báo công an.

Tháng 9-2024, công an thông báo tỷ lệ thương tật của bà N. là 23%. Quá trình điều tra, công an cũng thông báo cho bà N. biết kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng.

