Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 20-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Phạm Minh An (SN 1964, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh); Trần Mạnh Hải (SN 1977, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế) và Đỗ Hữu Hải (SN 1969, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Hà) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 3 bị can khác trong vụ án bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định đấu thầu”.