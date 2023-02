Đề nghị truy tố nguyên kế toán Trường tiểu học Chi Lăng, quận Gò Vấp

Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ năm 2009 đến 2021, Trường tiểu học Chi Lăng có nhiều hoạt động thu, chi không đúng quy định, quy trình và quy chế chi tiêu nội bộ đầu năm gây thiệt hại, thất thoát số tiền gần 3,4 tỷ đồng. Trong số tiền này, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu chiếm đoạt, tham ô số tiền hơn 2,2 tỷ đồng từ việc lập khống hóa đơn và thanh toán sai quy định…

Kết luận điều tra thể hiện, mặc dù Trường tiểu học Chi Lăng không ký hợp đồng và không có hoạt động mua bán hàng hóa với bà N.T.K.L.. Thế nhưng từ tháng 5-2015 đến 31-12-2020, bị can Lan Anh (thời điểm này là kế toán trưởng Trường tiểu học Chi Lăng) vẫn tự thỏa thuận với bà L. về việc chi 10% giá trị ghi trên hóa đơn để xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) ghi nhận mua bán hàng hóa, văn phòng phẩm, vệ sinh phí... cho trường tiểu học này.

Từ các hóa đơn khống của bà L., bị can Lan Anh sử dụng lập các lệnh chi chuyển tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng từ tài khoản của Trường sang tài khoản của bà L.. Sau khi nhận tiền, bà L. đến ngân hàng rút tiền và giao lại cho bị can Lan Anh số tiền tương đương 90% thể hiện trên hóa đơn.

Bị can Lan Anh khai rằng, khi có hóa đơn bán hàng do bà L. xuất khống thì bị can Lan Anh sẽ lập lệnh chi khống, ký vào các mục và trình cho Hiệu trưởng ký. Để tránh bị phát hiện, bị can Lan Anh thường kẹp các lệnh chi khống để lẫn vào nhiều hồ sơ khác và chọn thời điểm Hiệu trưởng đang họp, học, bận việc gấp để trình ký.

Sau khi Hiệu trưởng ký, bị can Lan Anh cầm lệnh chi đưa cho bộ phận Văn thư để đóng dấu của nhà trường và trực tiếp mang đến ngân hàng, kho bạc để chuyển tiền. Quá trình điều tra, bị can Lan Anh đã nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt để khắc phục hậu quả.