Khởi tố đối tượng lừa đảo cho vay vốn, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Chiều 30-12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lại Thị Mận (30 tuổi, trú tại thôn Tân Hương, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, anh N.T.B. (thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) tố giác một phụ nữ giới thiệu là Nguyễn Mai Ngọc (34 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) đang làm việc tại một cơ quan ở tỉnh Hà Tĩnh. Biết anh B. đang cần tiền để kinh doanh nên đối tượng này đưa ra các thông tin gian dối về việc làm hồ sơ cho anh B. vay số tiền 2 tỷ đồng, không lãi suất, thời gian 15 năm rồi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định người phụ nữ này tên Lại Thị Mận.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vào tháng 10-2021, Mận nói sẽ giúp anh B. làm hồ sơ vay 2 tỷ đồng với lãi suất 0%, thời hạn vay 15 - 20 năm. Sau đó, Mận sử dụng các số điện thoại của mình hoặc sim rác liên hệ với anh B. đóng giả những người làm hồ sơ vay vốn, yêu cầu anh B. nộp tiền đối ứng cho khoản vay (3,5 triệu đồng/ngày, sau này sẽ được nhận lại khoản đối ứng) và bỏ phong bì cảm ơn những người này.

Từ tháng 11-2021 đến tháng 10-2022, Mận đã đóng giả 11 người làm việc ở các cơ quan, đơn vị để anh B. tin tưởng chuyển khoản và giao số tiền mặt hơn 2 tỷ đồng cho Ngọc (tức là Mận giả mạo). Sau khi chiếm đoạt được tiền trên, Lại Thị Mận tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Ngoài hành vi nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh còn thu giữ tài liệu phản ánh việc Mận giới thiệu có mối quan hệ với một số người ở Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nhận tiền và hứa hẹn xin việc.