Đề nghị truy tố ông Diệp Dũng trong sai phạm ở Saigon Co.op

Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng.