Đề nghị truy tố “Shark” Thủy và 28 đồng phạm

Chiều 17-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố 29 bị can.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và bị can Đặng Văn Hiển trong vụ án. Ảnh: BỘ CÔNG AN
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và bị can Đặng Văn Hiển trong vụ án. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Trong số này, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (thường được biết đến với tên gọi “Shark” Thủy) – nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup – bị cáo buộc là chủ mưu, cầm đầu.

Vụ án này xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Theo điều tra, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy cùng các đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame để thực hiện hành vi gian dối, huy động vốn từ nhà đầu tư thông qua việc rao bán cổ phần không có thật của Egroup.

Hành vi được thực hiện dưới nhiều hình thức: bán cổ phần nhận tiền mặt, chuyển khoản; đổi cổ phần lấy bất động sản; hoặc vay mượn tiền có thế chấp bằng cổ phần... Cơ quan điều tra xác định số lượng bị hại đã lên đến hơn 10.000 người.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có thông báo gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết kết thúc điều tra vụ án hình sự.

ĐỖ TRUNG

