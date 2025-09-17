Vụ án “shark” Thủy: Khởi tố, bắt tạm giam thêm 19 bị can

Chiều 17-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – C03) thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup) trước đó đã bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Căn cứ kết quả điều tra, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 19 cá nhân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định đã được Vụ 3, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Danh sách 19 bị can gồm: Phạm Thị Ngoan, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Trọng Vũ, Đinh Thị Phương Thêu, Đỗ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Trọng Quỳnh, Nguyễn Thị Quỳnh, Đoàn Thị Minh Đức, Nguyễn Quỳnh Chi, Vũ Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Khánh Huyền, Đới Thị Tâm, Quách Minh Phượng, Nguyễn Hữu Xuân, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Chí Dũng, Lê Thanh Sơn, Phạm Đức Hạnh và Hà Văn Tài. Các bị can đều là nhân viên thuộc Công ty Egame.

Trước đó, ngày 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 23 bị can khác về cùng tội danh, với vai trò đồng phạm của bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là “shark” Thủy) – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ sai phạm và kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan chủ động đến khai báo, khắc phục hậu quả để được xem xét chính sách hình sự theo quy định. Hạn cuối tiếp nhận khai báo, khắc phục trước ngày 26-9-2025.

ĐỖ TRUNG