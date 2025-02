Đề xuất bố trí người có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật làm lãnh đạo, quản lý

Trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao khu vực Đông Nam Á

Thành ủy TPHCM xác định, phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Doanh nghiệp KH-CN tham gia triển lãm tại Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TPHCM 2024 (WHISE 2024). Ảnh BÁ TÂN

TPHCM đặt mục tiêu, đến năm 2030, kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2% GRDP; bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hàng năm cho phát triển KH-CN, ĐMST, CĐS và tăng dần theo yêu cầu phát triển.

TPHCM phấn đấu trở thành một trong các trung tâm công nghiệp công nghệ số của cả nước; thuộc nhóm 100 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST năng động nhất toàn cầu; nhóm 3 tỉnh, thành đứng đầu về ĐMST, CĐS. Tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số dẫn đầu cả nước; thu hút một số tổ chức, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, nhà máy, trung tâm nghiên cứu, sản xuất tại thành phố.

TPHCM cũng phấn đấu thuộc nhóm 5 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh, phát triển chính quyền số. Phấn đấu kinh tế số đóng góp khoảng 40% trong GRDP; thu hút thêm ít nhất 3 tổ chức, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại TPHCM. Cùng với đó, phát triển hạ tầng số tiên tiến, hiện đại; từng bước làm chủ một số công nghệ chiến lược, công nghệ số.

Tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao khu vực Đông Nam Á vào năm 2045 với hệ sinh thái KH-CN, ĐMST bền vững, góp phần đưa thành phố phát triển, có thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao nhất cả nước. Phấn đấu hệ sinh thái ĐMST tiệm cận nhóm 50 đô thị dẫn đầu trên thế giới; có ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu ứng dụng, ĐMST đạt chuẩn quốc tế; quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 50% GRDP.

Hoàn thiện các chủ trương, chính sách

Để đạt được mục tiêu trên, TPHCM tập trung nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS.

Trong đó, tổ chức tuyên truyền, tập huấn để nâng cao nhận thức, quyết tâm về vấn đề phát triển KH-CN và ĐMST, thực hiện CĐS trong cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp.

Từng địa phương, đơn vị phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức trong việc thúc đẩy ĐMST và CĐS trên các lĩnh vực và lượng hóa, cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ để theo dõi và đánh giá hiệu quả triển khai.

Tập trung kiến tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức khởi nghiệp (Startup) tham gia vào quá trình nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới. Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, nhất là trong lĩnh vực phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS.

ứng dụng VECA được biết đến như một công cụ công nghệ trong phân loại rác tại nguồn. Ảnh HOÀNG HÙNG

TPHCM cũng sẽ rà soát quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước, đề xuất bổ sung quy định bố trí cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong cấp ủy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của từng cơ quan, đơn vị với tỷ lệ phù hợp.

Đồng thời khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện các chủ trương, chính sách; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS, thúc đẩy phát triển kinh tế số. Cụ thể, thành phố tiếp tục nghiên cứu và ban hành các cơ chế, chính sách đột phá để đầu tư mạnh mẽ vào xây dựng các trung tâm ĐMST, mở rộng các phòng thí nghiệm mở và phát triển hạ tầng số. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Một giải pháp khác là TPHCM tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho KH-CN, ĐMST và CĐS; phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS.

Đẩy mạnh CĐS, ứng dụng KH-CN, ĐMST trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh. Trong đó, đẩy mạnh phát triển chính quyền số quản lý, điều hành trên nền tảng số và dựa vào dữ liệu, đảm bảo liên thông, đồng bộ, an toàn an ninh thông tin; xây dựng và triển khai các nền tảng số dùng chung, bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông giữa các ngành, lĩnh vực trên môi trường số.

Đồng thời, đưa vào vận hành Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC); đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính; đẩy mạnh ứng dụng KH-CN, CĐS nhằm nâng cao tương tác giữa chính quyền và người dân; hình thành công dân số; xây dựng xã hội số an toàn, lành mạnh; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm lĩnh vực CĐS, chống lừa đảo trực tuyến; chú trọng xây dựng, củng cố các lực lượng nòng cốt về an toàn, an ninh mạng.

Mặt khác, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động KH-CN, ĐMST và CĐS trong doanh nghiệp. Trong đó, xây dựng chính sách đủ mạnh khuyến khích tinh thần khởi nghiệp về KH-CN và CĐS, cùng với chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước khởi nghiệp tại Việt Nam. Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Để tổ chức thực hiện, TPHCM tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng Ban. Đảng ủy UBND TPHCM chỉ đạo UBND TPHCM xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết 57 và Chương trình hành động của Thành ủy TPHCM; chỉ đạo và giám sát các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và tinh thần chủ động, sáng tạo của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS. Đồng thời, ưu tiên các nguồn lực triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phục vụ phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS, nhất là bảo đảm nguồn kinh phí đầu tư công và chi thường xuyên cho nhiệm vụ này. Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, trình HĐND TPHCM ban hành các chính sách hỗ trợ, phát triển KH-CN, ĐMST và CĐS.

THU HƯỜNG