Đề xuất đưa 500 xe taxi chạy bằng điện vào hoạt động tại Đà Nẵng

Theo phương án, Công ty GSM - Taxi Xanh SM hoạt động bằng xe VFe34 (mỗi lần sạc đầy đi được 300km) và xe VF8 (mỗi lần sạc đầy đi được 420km); sạc nhanh 24 phút được tối đa 70% pin.

Đơn vị bố trí trạm sạc tập trung tại bãi đỗ xe của đơn vị (với 30 vị trí xe sạc cùng lúc) và sử dụng các trạm sạc điện của Vinfast hiện có trên địa bàn Đà Nẵng (14 trạm) để sạc điện.

Ngoài ra, đơn vị có phương án để lái xe chủ động sạc pin cho xe qua nguồn điện sinh hoạt 220V bằng thiết bị sạc kèm theo xe để tránh trường hợp tập trung đông phương tiện tại các trạm sạc điện của Vinfast.

Đây là xe ô tô điện 5 chỗ ngồi. Hành khách đặt xe qua tổng đài 19002088 hoặc qua App Taxi Xanh SM.

Theo Sở GTVT, nội dung trong phương án của GSM đã đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Trong khi đó, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên trong các năm từ 2019 đến 2022, các đơn vị kinh doanh vận tải xe taxi không đăng ký bổ sung thêm phương tiện, mà còn có dấu hiệu sụt giảm số lượng xe đầu tư do khó khăn chung của hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn này. Có đơn vị đã ngừng hoạt động kinh doanh xe taxi.

Tính đến tháng 5-2023, số lượng xe taxi đang hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng là 996 xe của 7 đơn vị.

So với quy mô phát triển phương tiện theo Đề án đã phê duyệt tại Quyết định số 4859/QĐ-UBND (đến năm 2018 có 1.950 xe, đến năm 2020 sẽ có 2.150 xe) thì số lượng xe taxi hiện còn thiếu 1.154 xe so với số lượng dự kiến phát triển vào năm 2020. Số lượng đơn vị kinh doanh xe taxi còn thiếu 1 đơn vị so với số lượng đơn vị năm 2018.

Vì vậy, Sở GTVT đề xuất giữ nguyên số lượng 1.950 xe này để phân bổ cho các đơn vị đang hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi tại Đà Nẵng (đã đăng ký kinh doanh xe taxi tại Đà Nẵng trước năm 2023).

Bên cạnh đó, theo tính toán, số lượng xe theo Đề án đến năm 2020 là 2.150 xe (tăng 200 xe so với năm 2018). Số lượng xe đến năm 2025 là 2.700 xe (tăng 550 xe so với năm 2020, bình quân mỗi năm tăng khoảng 110 xe). Như vậy, số lượng xe tăng lũy kế theo kế hoạch từ năm 2018 đến năm 2023 là 530 xe.

Ngoài ra, việc đưa loại hình này vào hoạt động cũng phù hợp với chủ trương chung của Chính phủ, Bộ GTVT về việc khuyến khích phát triển xe ô tô sử dụng điện, năng lượng xanh.