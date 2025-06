Đà Nẵng tiên phong xây dựng khu thương mại tự do thế hệ mới

Đến dự, có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng là vinh dự lớn và cũng là trọng trách khi Đà Nẵng là địa phương đầu tiên cả nước được giao thí điểm mô hình này. Đây là bước đi đột phá, là mô hình thể chế mới với kỳ vọng tạo ra không gian phát triển tầm quốc tế, dẫn dắt tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư chiến lược. Khu thương mại tự do phát triển gắn với Trung tâm tài chính quốc tế, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao, lan tỏa động lực phát triển đến miền Trung – Tây Nguyên và cả nước; đồng thời là mắt xích quan trọng kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu.

Đà Nẵng đang chủ động xây dựng kế hoạch với nhiều nhiệm vụ trọng tâm để sớm đưa khu vào hoạt động; tiếp tục đề xuất bổ sung cơ chế chính sách vượt trội, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; nghiên cứu mở rộng vị trí tiềm năng sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam.

Theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg, Khu thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.881ha bố trí tại các vị trí không liền kề, bao gồm các khu chức năng: sản xuất, logistics; thương mại - dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật. Quyết định cũng công bố 7 vị trí dự kiến hình thành Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Trung ương luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Đà Nẵng. Nghị quyết số 136/2024/NQ-QH15 của Quốc hội đã quy định nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó Khu thương mại tự do là sáng kiến xuất phát từ Thành ủy Đà Nẵng, được Chính phủ đánh giá cao.

Phó Thủ tướng ghi nhận quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo Đà Nẵng trong hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nhất là việc triển khai các sáng kiến kinh tế như Trung tâm tài chính, cảng Liên Chiểu…

Liên tưởng đến quy hoạch 5 hòn đảo tại Đà Nẵng, ông ví von như “Quần đảo Cây cọ của Dubai”, kỳ vọng thành phố sẽ có những viên ngọc sáng mang tầm quốc tế trong tương lai gần.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tương lai Đà Nẵng sẽ rộng mở hơn nữa, đặc biệt sau khi hợp nhất với Quảng Nam. Thành phố cần tận dụng các tiềm lực mới, kết nối các di sản thế giới và khu kinh tế như Chu Lai, Dung Quất để phát huy sức mạnh tổng hợp.

Bên cạnh phát triển khu vực ven biển và vùng lõi đô thị, ông đề nghị tập trung phát triển kinh tế phía Tây thành phố, cải thiện hạ tầng, dịch vụ và nâng cao đời sống người dân miền núi của Đà Nẵng mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng lưu ý hai nhiệm vụ cấp thiết như đảm bảo bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động liên tục, không để đứt gãy trong phục vụ người dân, doanh nghiệp sau khi thành lập 34 tỉnh, thành mới; triển khai hiệu quả Quyết định 1142/QĐ-TTg ngày 13-6-2025 về Khu thương mại tự do Đà Nẵng, đưa nơi đây trở thành cửa ngõ kinh tế, một mô hình thế hệ 4 – thông minh, xanh, số hóa, ngang tầm quốc tế.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ niềm tin rất lớn Đà Nẵng sẽ thành công và khẳng định Chính phủ luôn đồng hành, ủng hộ Đà Nẵng tháo gỡ khó khăn, xây dựng cơ chế vượt trội, tạo điều kiện phát triển bền vững. Ông gửi lời cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp đã và đang đồng hành với thành phố trên hành trình vươn lên tầm vóc mới.

Tại buổi lễ, UBND TP Đà Nẵng trao biên bản ghi nhớ về đầu tư vào Khu thương mại tự do TP Đà Nẵng cho một số nhà đầu tư chiến lược, trong đó có Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) với dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 5, 6 và 7” quy mô khoảng 645ha.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao biên bản ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bên cạnh đó, UBND thành phố trao biên bản ghi nhớ về đầu tư vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng cho các nhà đầu tư: Tập đoàn Terne Holdings và One Destination về việc hợp tác phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng; Tập đoàn BRG - Công ty CP, Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, Công ty CP Đầu tư Phương Trang, Công ty CP Newtechco Group, đại diện Liên danh doanh nghiệp đầu tư Công ty CP NewTechco Group và Công ty TNHH Phytopharco Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trao thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư dự án cho 4 nhà đầu tư quan tâm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng trao thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư dự án cho 4 nhà đầu tư quan tâm.

Dịp này, đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty TNHH Dịch vụ tin học CEH và Chi cục Hải quan khu vực XII trao biên bản ghi nhớ hợp tác về hỗ trợ xây dựng phần mềm hải quan thông minh cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng.