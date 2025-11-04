Đề xuất xếp hạng Di tích cấp thành phố cho di chỉ Gò Nần và Gò Đất Nại

Chiều 4-11, Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp nghiệm thu kết quả khai quật khảo cổ di chỉ Gò Nần và Gò Đất Nại (xã Đất Đỏ), đồng thời đề xuất xếp hạng di tích cấp thành phố 2 di chỉ này.

Theo báo cáo của TS Nguyễn Quốc Mạnh, Giám đốc Trung tâm Khảo cổ học (Viện Khoa học xã hội vùng Đông Nam bộ), cuộc khai quật diễn ra từ 14-7 đến 30-10-2025, phát hiện gần 1.200 hiện vật gồm đồ gốm, đá, đồng, sắt, thủy tinh, vàng… phản ánh đời sống và giao thương của cư dân cổ vùng Đông Nam bộ.

Hội đồng nghiệm thu đề xuất xếp hạng d i tích cấp thành phố đối với di chỉ Gò Nần và Gò Đất Nại

Tại Gò Nần, các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều đồ gốm, công cụ đá, rìu đồng và trang sức bằng đá ngọc, trong khi Gò Đất Nại nổi bật với đồ tùy táng phong phú, đặc biệt là hạt chuỗi thủy tinh Indo-Pacific nhiều màu, phản ánh đặc trưng bản địa và dấu ấn giao thương của cư dân cổ.

Các chuyên gia khảo cổ khẳng định di vật có giá trị khảo cổ và lịch sử cao

Buổi nghiệm thu cũng tiến hành bàn giao 80 hiện vật đã phục chế, trong đó có 75 hiện vật từ Gò Đất Nại và 5 hiện vật từ Gò Nần.

Các chuyên gia nhận định, 2 di chỉ này có giá trị khảo cổ và lịch sử cao, đủ điều kiện đề xuất xếp hạng di tích cấp thành phố.

Ông Đỗ Phước Trung, Phó giám đốc Sở VH-TT TPHCM, nhấn mạnh: “Việc xếp hạng sẽ là cơ sở quan trọng để bảo tồn, phát huy giá trị di tích, góp phần giáo dục truyền thống và di sản văn hóa địa phương”.

