Đêm nhạc Xmas - lan tỏa yêu thương tới các bệnh nhi

Ngày 10-11, chia sẻ về chương trình, đại diện ê kíp sản xuất cho biết, đây là lối đi mạo hiểm, phục vụ những người trẻ, mang đến những năng lượng mới cho người trẻ và tìm kiếm “đồng âm” từ người trẻ về hành trình thiện nguyện, mang đến một cuộc sống đầy màu sắc và tương lai tươi sáng cho trẻ em yếu thế.

Bắt đầu từ câu chuyện của đạo diễn Nguyễn Việt Thanh với vai trò là đại sứ Quỹ Hạnh Phúc cho mọi người, được sáng lập bởi chủ tịch Nguyễn Thanh Hương, đây là quỹ mổ tim miễn phí dành cho các trẻ em nghèo vùng núi và nông thôn Việt Nam. Quỹ đã có nhiều năm hoạt động và mổ được gần 500 ca trong thời gian qua. Với mong muốn tìm kiếm thêm nhiều nguồn lực cho quỹ cũng như lan tỏa để cộng đồng cùng chung tay chia sẻ tình yêu thương đến với các cháu nhỏ bất hạnh.

“Để không giống như câu chuyện cô bé bán diêm trong mùa Đông giá lạnh và khắc nghiệt, khi cô bé phải đốt lên chính những que diêm ít ỏi còn lại để cầu nguyện những điều may mắn và hạnh phúc đến với mình”, đại diện ban tổ chức bày tỏ. Đêm nhạc Giáng sinh Xmas ra đời với mong muốn là những que diêm mang đến phép màu cho các em bé nghèo đang mang trọng bệnh, để bớt đi những cái kết buồn như cô bé bán diêm.

Xmas concert được xây dựng gồm 3 chương: chương I (Oh Holy Jolly: Đêm Thánh); chương II (The Miracle: Ánh sáng diệu kỳ); chương III (Safe and Sound: Giáng sinh an lành) với các ca khúc quốc tế kinh điển về Giáng sinh cùng những bài hát nhạc Việt quen thuộc về Noel, mùa Đông và tình yêu được chính đạo diễn Nguyễn Việt Thanh biên tập, chọn bài, lên kịch bản và tổng đạo diễn cho đêm nhạc.