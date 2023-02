Địa phương chậm phê duyệt đầu tư 4 dự án giao thông lớn

Trong đó, dự án xây dựng đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột được yêu cầu hoàn thành công tác phê duyệt dự án đầu tư vào ngày 20-1-2023 nhưng đến nay các dự án thành phần đều chưa được phê duyệt. Nguyên nhân là do dự án thành phần 2 đi qua khu vực địa hình đèo dốc, tiềm ẩn nguy cơ sụt trượt, dự kiến tổng mức đầu tư thiếu khoảng 900 tỷ đồng. Bộ GTVT đang làm việc với 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk cân đối, điều chỉnh tổng mức đầu tư nhằm đảm bảo không vượt mức đã được phê duyệt.

Đối với dự án Vành đai 3 TPHCM, hiện tỉnh Đồng Nai cũng chưa phê duyệt đầu tư dự án thành phần do địa phương này làm cơ quan chủ quản, do chậm triển khai công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tại dự án xây dựng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, hiện còn tỉnh An Giang chưa phê duyệt dự án thành phần 1, do công tác thẩm định kéo dài.

Bộ GTVT đã đề nghị UBND tỉnh An Giang hoàn thành phê duyệt dự án trong tháng 2-2023. Với dự án Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội, việc phê duyệt các dự án thành phần đầu tư đường song hành và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng chưa được các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh và Hà Nội thực hiện. Bộ GTVT đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan sớm hoàn thành công tác phê duyệt dự án để đầu tư đúng tiến độ.