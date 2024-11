Dịch sởi bùng phát, số ca mắc tăng hơn 111 lần, 5 ca tử vong

Thông tin tại hội nghị, đại diện Cục Y tế dự phòng cho biết, sau đại dịch Covid-19, số ca mắc sởi tăng cao trên toàn thế giới, khi năm 2023, toàn cầu ghi nhận 10,3 triệu ca mắc, tăng 20% so với năm 2022. Trong đó, có hơn 107.000 ca tử vong, chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi. Đặc biệt, trong 5 năm qua, dịch sởi đã bùng phát ở 103 quốc gia do tỷ lệ tiêm vaccine thấp, chỉ đạt hoặc thấp hơn 80%, so với yêu cầu cần đạt 95%.

Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phòng chống dịch truyền nhiễm

Tại Việt Nam, từ đầu năm 2024 đến nay cũng đã ghi nhận hơn 20.000 trường hợp nghi sởi, trong đó có gần 5.000 ca xét nghiệm dương tính với sởi, 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi (TPHCM 3 ca, Bến Tre và Bình Dương mỗi địa phương 1 ca tử vong). So với cùng kỳ năm 2023, số ca nghi mắc sởi năm nay cao hơn 52,9 lần và số ca xét nghiệm dương tính với sởi cao hơn 111 lần. Qua giám sát dịch tễ cho thấy, nhiều trẻ chưa đến tuổi tiêm chủng đã mắc sởi. Trong đó, một số địa phương có số ca nghi sởi và số ca xét nghiệm dương tính với sởi cao là TPHCM, Đồng Nai, Nghệ An, Đắk Lắk, Bình Dương, Hà Nội, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Kiên Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp. Nguyên nhân gia tăng dịch sởi ở nước ta là do chu kỳ dịch và tỷ lệ tiêm chủng thấp. Hơn nữa, có nhiều trẻ mắc sởi dưới 9 tháng tuổi, trước tuổi có chỉ định tiêm vaccine sởi.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường tiêm vaccine sởi cho trẻ em

Trước tình hình dịch sởi đang diễn biến rất phức tạp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện số 116/CĐ-TTg ngày 14-11-2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi và công văn của Bộ Y tế gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quan tâm chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương. Trong đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sởi để xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch lây lan, bùng phát; thực hiện tốt việc thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong; tăng cường tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực giám sát, điều trị tại các tuyến và thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo và xảy ra các ổ dịch sởi tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị địa phương khẩn trương rà soát đối tượng, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ các mũi vaccine phòng bệnh sởi trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đặc biệt là các vùng có nguy cơ bùng phát bệnh sởi hoặc nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp, vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, dân tộc ít người. Tới đây, Bộ Y tế cũng sẽ xem xét vấn đề tiêm vaccine phòng sởi cho trẻ dưới 9 tháng tuổi và các đối tượng khác.

Đến nay, Bộ Y tế đã tiếp nhận hơn 1,13 triệu liều vaccine sởi do Tổ chức Y tế thế giới viện trợ và phân bổ cho các địa phương. Riêng TPHCM tự mua 300.000 liều vaccine sởi từ nguồn ngân sách địa phương, không nhận phân bổ vaccine từ nguồn viện trợ. Cả nước đã có hơn 961.793 trẻ được tiêm vaccine phòng sởi trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2024 tại 31 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế vẫn còn một số tỉnh, thành phố triển khai chiến dịch chưa đảm bảo tiến độ.

NGUYỄN QUỐC