Điện lực Gia Định: Thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch

Công ty Điện lực Gia Định xin trân trọng thông báo gián đoạn cung cấp điện theo kế hoạch tuần từ 01/07/2026 đến 07/07/2026, cụ thể như sau:

+ Thứ tư 01/07/26: M29HB; M29IB; T49FA - Mất điện một phần đường Lê Văn Thọ, Phường Thông Tây Hội (đoạn từ Nguyễn Văn Khối đến đường Số 3); Một phần hẻm 464 đường Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây. TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

+ Thứ năm 02/07/26: M29HC; D29AG448D - Mất điện một phần đường Lê Văn Thọ, Phường An Hội Đông (đoạn từ đường Số 3 đến Phạm Văn Chiêu), TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00. Một phần đường Thanh Đa, Phường Bình Quới. Thời gian từ 10g00 đến 14g00.

+ Thứ sáu 03/07/26: M29HD; I39JB; I39CG424L - Mất điện một phần đường Lê Văn Thọ, Phường An Hội Tây (từ Phạm Văn Chiêu đến Lê Đức Thọ), TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00. Mất điện 1 phần đường Dương Quảng Hàm, Phường Hạnh Thông, TPHCM. Thời gian từ 10g00 đến 15g00. Mất điện 1 phần đường Thanh Đa, Phường Bình Quới. Thời gian từ 10g00 đến 14g00.

+ Thứ hai 06/07/26: M29DB; D29AG577D - Mất điện một phần đường Lê Văn Thọ, Phường Thông Tây Hội, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00. Mất điện một phần đường hẻm 588 Bình Quới, Phường Bình Quới. Thời gian từ 10g00 đến 13g00.

+ Thứ ba 07/07/26: M29DC; D29CG190D - Mất điện một phần đường Lê Văn Thọ, Phường Thông Tây Hội; Một phần đường Quốc Lộ 13, Phường Bình Thạnh, TPHCM. Thời gian từ 09g00 đến 14g00.

PC. Gia Định