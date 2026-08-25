Điện lực miền Nam Đảm bảo điện an toàn, ổn định dịp lễ Quốc khánh 2-9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9-2026 sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục, từ ngày 29-8-2026 đến hết ngày 2-9-2026. Nhằm phục vụ tốt các hoạt động vui chơi, giải trí và các sự kiện chính trị, văn hóa,… diễn ra được trọn vẹn, an toàn, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã xây dựng và triển khai phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Để chuẩn bị cho lễ 2-9, các đơn vị tổng kiểm tra, củng cố toàn bộ lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông dùng riêng, trang thiết bị, vật tư dự phòng và phương tiện đi lại

Theo đó, EVNSPC đã có chỉ đạo đến tất cả các Công ty Điện lực, các đơn vị thành viên tuyệt đối không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện, không để xảy ra tình trạng mất điện từ 0h00 ngày 29-8-2026 đến 24h00 ngày 2-9-2026, trừ trường hợp xử lý sự cố bất khả kháng.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải huy động tối đa các nguồn điện sẵn có trên địa bàn, nắm rõ danh mục, sẵn sàng huy động nguồn máy phát điện dự phòng từ các khách hàng lớn nhằm giảm tải cho lưới điện, đảm bảo tính công bằng, luân phiên hợp lý trong tình huống bắt buộc phải sa thải phụ tải trên tại địa phương.

Các Công ty Điện lực trên địa bàn thuộc EVNSPC phải ưu tiên tuyệt đối kế hoạch cấp điện an toàn, ổn định cho các địa điểm, khu vực diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí,… chào mừng Quốc khánh 2-9. Ngoài ra, còn đặc biệt lưu ý ưu tiên cấp điện tại các trụ sở cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh,đài phát thanh truyền hình, bệnh viện và các cơ sở sản xuất nước sạch.

Để đảm bảo hệ thống điện trong toàn khu vực được vận hành an toàn, liên tục, các đơn vị đã và đang khẩn trương kiểm tra, củng cố toàn bộ lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông dùng riêng, trang thiết bị, vật tư dự phòng và phương tiện đi lại,… để sẵn sàng xử lý nhanh chóng mọi sự cố phát sinh.

Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, EVNSPC cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tổ chức ứng trực 24/24 giờ, trực tăng cường trực ban lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24 giờ.

Các đơn vị như Trung tâm Điều hành SCADA, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam cũng được giao nhiệm vụ trực 24/24 giờ, đảm bảo phần mềm, mạng máy tính và đường truyền dẫn, hệ thống thông tin liên lạc hoạt động thông suốt, phục vụ công tác điều hành, vận hành hệ thống điện.

Bên cạnh đó, EVNSPC cũng chỉ đạo các đơn vị điện lực địa phương phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, công an địa phương triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các công trình điện; đẩy mạnh tuyên truyền người dân, khách hàng lưu ý việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và ngăn ngừa tuyệt đối các hành vi đe dọa đến an toàn hành lang lưới điện.

VĂN TÁM