Phú Mỹ Hưng phiên bản 2.0: Nâng tầm trải nghiệm

Sau hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, từ một vùng đất hoang sơ, Phú Mỹ Hưng đã vươn mình trở thành một trong những khu đô thị hiện đại, đáng sống tại Việt Nam.

Phối cảnh đô thị Phú Mỹ Hưng giai đoạn 2.0

Đến nay, khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã thu hút hơn 39.000 cư dân sinh sống và nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đặt văn phòng, trụ sở kinh doanh. Không dừng lại ở đó, bước vào giai đoạn mới, một chiến lược phát triển mang tên Phú Mỹ Hưng 2.0 đã chính thức được khởi động, hứa hẹn mang lại những thay đổi sâu sắc về diện mạo và chất lượng sống.

Phú Mỹ Hưng 2.0 là giai đoạn nâng tầm giá trị đô thị một cách toàn diện về mọi mặt, từ cải tạo cảnh quan, gia tăng tiện ích thương mại đến việc chú trọng vào các công trình văn hóa, nghệ thuật và y tế chuyên sâu, hướng đến việc hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cư dân về chất lượng và trải nghiệm.

Chiến lược Phú Mỹ Hưng 2.0 được hiện thực hóa với hàng loạt công trình điểm nhấn đã và đang được triển khai bởi Phú Mỹ Hưng và các tập đoàn đối tác uy tín trong và ngoài nước.

Phối cảnh Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Phú Mỹ Hưng

Theo đó, về mặt cảnh quan, sau khi hoàn tất chỉnh trang khu Kênh Đào, Phú Mỹ Hưng đang triển khai nâng cấp cảnh quan khu Hồ Bán Nguyệt. Dự án đã bắt đầu thi công từ tháng 3-2026, trên diện tích khoảng 20.000m2, mục tiêu mang đến diện mạo mới cho cung đường và các không gian chủ đề, để khách tham quan dừng chân, trải nghiệm với nhiều công trình kiến trúc, điêu khắc nghệ thuật độc đáo như: Đài ngắm chim, Góc biểu diễn âm nhạc, Chiếc nhẫn tình yêu được kết nối với nhau bởi Con đường tình yêu…

Về tiện ích thương mại dịch vụ, hàng loạt công trình cao ốc văn phòng hạng A, tổ hợp cao ốc thương mại, khách sạn 5 sao, bệnh viện quốc tế,… đang và sẽ được triển khai, tập trung ở khu Thương mại Tài chính Quốc tế và khu Hồ Bán Nguyệt. Tiêu biểu trong các dự án này có thể kể đến là Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Phú Mỹ Hưng, vừa được khởi công vào tháng 7-2026. Đây có thể xem là một trong những công trình trọng điểm của giai đoạn Phú Mỹ Hưng 2.0.

Trung tâm này có quy mô 7 tầng với tổng diện tích sàn hơn 24.000m2 , là một tổ hợp văn hóa nghệ thuật đa năng, tích hợp chuỗi tiện ích gồm: nhà hát hiện đại quy mô hơn 1.000 chỗ ngồi, các khu vực bảo tàng, triển lãm, trưng bày nghệ thuật, quảng trường giao lưu cộng đồng cùng không gian ẩm thực cao cấp.

Phối cảnh khu phức hợp C1

Trước đó, khoảng giữa năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng đã khởi công xây dựng tại Phú Mỹ Hưng với quy mô 1.000 giường, dự kiến hoạt động năm 2028, sẽ là trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, cung cấp dịch vụ y tế chuyên sâu tiêu chuẩn quốc tế.

Sắp tới, cũng tại Khu Thương mại Tài chính Quốc tế, khu phức hợp C1 cũng sẽ được triển khai xây dựng. Đây là một tổ hợp đa chức năng hiện đại bao gồm khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại cao cấp.

Ngoài ra, đánh dấu bước tiến vào kỷ nguyên kiến tạo không gian sống đẳng cấp, thượng lưu và giàu chất trải nghiệm cho cư dân thông qua các tiện ích, thiết kế mang tầm quốc tế, nhiều dự án nhà ở giai đoạn 2.0 cũng đã được Phú Mỹ Hưng khởi công xây dựng như The Sculptura, Triton Crown, Casa Luna, The Maverick,…

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