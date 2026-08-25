Herbalife Việt Nam lan tỏa lối sống khỏe, xây dựng cộng đồng hạnh phúc

Sức khỏe không chỉ là câu chuyện của một cá nhân. Khi một người thay đổi thói quen, một gia đình có thêm động lực; khi nhiều gia đình cùng sống khỏe, cộng đồng sẽ có thêm nền tảng để khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Với tinh thần đó, Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng “Tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ 5, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Cuộc thi góp phần đưa những thông điệp về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý đến với cộng đồng, hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh

Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc Truyền thông Cấp cao Herbalife Việt Nam, Campuchia và Thái Lan - chia sẻ: “Herbalife tin rằng sức khỏe không phải là một đích đến, mà là một hành trình được tạo nên từ những lựa chọn mỗi ngày. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng, thói quen vận động thường xuyên và tinh thần chủ động chăm sóc sức khỏe chính là nền tảng để mỗi người có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn”.

Trách nhiệm cộng đồng cần sự chung tay lâu dài

Nhìn lại chặng đường 5 mùa giải, điều đáng tự hào nhất không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng người tham gia mà còn ở việc cuộc thi đã góp phần định nghĩa một cách đầy đủ hơn về khái niệm “đẹp”.

“Đẹp” không đơn thuần là vẻ đẹp của vóc dáng hay số đo hình thể. Chữ “Đẹp” hướng đến là sự hài hòa của một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần bình an và trên hết là vẻ đẹp của ý chí vươn lên, chiến thắng sự trì trệ của chính bản thân. Việc Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng “Tôi khỏe đẹp hơn” lần 5 là một trong những hoạt động góp phần hiện thực hóa tinh thần đó. Thông qua chương trình, các thông điệp về dinh dưỡng và vận động được lan tỏa bằng những câu chuyện thật, những thay đổi thật và những hành trình thật.

Hướng tới một cộng đồng sống khỏe, sống hạnh phúc

Mùa thứ 5 của “Tôi khỏe đẹp hơn” có thêm những điểm mới nhằm tăng cường kết nối và hỗ trợ người tham gia. Ban tổ chức dự kiến mở rộng các hoạt động tương tác trực tuyến, tạo không gian giao lưu giữa các ứng viên với chuyên gia về dinh dưỡng và vận động; đồng thời khuyến khích sự tham gia của các gia đình, nhóm bạn bè và câu lạc bộ. Cách tiếp cận này đặt sức khỏe trong một không gian rộng hơn: sức khỏe của cá nhân gắn với gia đình và cộng đồng.

Hành trình hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai nhưng mỗi người có thể bắt đầu từ một thay đổi nhỏ. Và khi những thay đổi ấy được nhân lên trong hàng triệu người, sức mạnh cộng đồng sẽ trở nên lớn hơn.

Với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam, “Tôi khỏe đẹp hơn” lần 5 tiếp tục góp thêm một tiếng nói vào hành trình ấy - hành trình để những giá trị của sức khỏe không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, mà trở thành một phần của đời sống hàng ngày, để ngày càng nhiều người có cơ hội sống khỏe, sống tích cực và sống hạnh phúc hơn.

BÍCH PHƯỢNG