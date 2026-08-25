Mở rộng mô hình Trạm Công dân số: Bước tiến xây dựng chính quyền điện tử hiện đại

TPHCM đang đẩy mạnh mô hình Trạm Công dân số tại các khu dân cư và không gian công cộng, đưa tiện ích số đến “gần dân, sát dân” hơn.

Người dân trải nghiệm dịch vụ y tế thông minh tại Trạm Công dân số

Vừa qua, hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9, phường Hòa Bình (TPHCM) đã tổ chức lễ khánh thành Trạm Công dân số mới, đánh dấu điểm trạm thứ 8 tại thành phố. Trước đó, mô hình đột phá này đã được triển khai tại phường Tân Hưng, phường Bình Phú, phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu đô thị Celadon City, Vinhomes Ba Son, đảo Kim Cương, Cityland Park Hills.

Trạm Công dân số là sáng kiến của Công an TPHCM, phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) chủ trì và các đơn vị, doanh nghiệp triển khai. Đây là bước đi nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, sử dụng CCCD gắn chip và VNeID để đơn giản hóa thủ tục. Đồng thời, mô hình còn giúp tăng cường sự tương tác, hỗ trợ trực tiếp giữa các cơ quan chức năng với người dân, nối liền chính quyền và người dân.

Trạm cung cấp thiết bị số tập trung, đa tiện ích để người dân sử dụng miễn phí hoàn toàn ngay tại khu dân cư, không phân biệt hay hạn chế đối tượng sử dụng. Sáu nhóm tính năng thiết yếu bao gồm: Hành chính công, An ninh an toàn, Y tế số, Tiện ích dân sinh, Tra cứu và đóng phạt nguội, Tài chính - ngân hàng. Trong đó, tính năng Y tế số là một hợp phần quan trọng, có thể tích hợp các thiết bị y tế chuyên dụng, hiện đại giúp người dân dễ dàng kiểm tra các chỉ số sức khỏe quan trọng; đặt lịch tiêm chủng, tư vấn sức khỏe cùng chuyên gia y tế; sử dụng tiện ích dược phẩm số, được giao thuốc miễn phí...

Dưới sự chủ trì của Công an TPHCM và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), các giải pháp y tế được triển khai với tiêu chuẩn hiện đại, chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về dữ liệu. Long Châu là đơn vị y tế được chọn để vận hành các tiện ích chăm sóc sức khỏe tại trạm, góp phần mang dịch vụ thiết thực đến gần đời sống dân sinh.

QUỲNH ANH