Đổi mới kết nối việc làm, đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đang đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu, công nghệ và đổi mới phương thức tư vấn, giới thiệu việc làm. Những giải pháp này góp phần nâng chất lượng kết nối cung - cầu lao động, giúp người lao động tìm việc phù hợp và doanh nghiệp tuyển dụng hiệu quả.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM

Xung quanh nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM.

Thưa bà, thời gian qua Trung tâm đã triển khai nhiều hình thức tư vấn, giới thiệu và kết nối việc làm. Đâu là những kết quả nổi bật và đổi mới trong hoạt động của Trung tâm nhằm giúp người lao động tiếp cận việc làm thuận lợi hơn?

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục: Trung tâm tiếp tục đổi mới tư vấn, giới thiệu việc làm theo hướng kết hợp trực tiếp và trực tuyến; tăng cường các sàn giao dịch, ngày hội việc làm và kênh thông tin tuyển dụng.

Trong 7 tháng đầu năm, Trung tâm tổ chức 122 phiên giao dịch việc làm; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 450.724 lượt người, trong đó 24.905 lượt người được giới thiệu việc làm và 8.186 người nhận việc. Trung tâm thu thập thông tin cung lao động của 138.272 lượt người và thông tin cầu lao động từ 18.314 lượt doanh nghiệp.

Trên cơ sở dữ liệu cung - cầu, Trung tâm tăng cường phân tích nhu cầu tuyển dụng theo ngành nghề, kỹ năng và địa bàn, qua đó nâng cao khả năng kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp.

Yêu cầu về kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng ngày càng được doanh nghiệp coi trọng. Trung tâm đang hỗ trợ người lao động như thế nào để nâng cao năng lực, lựa chọn công việc phù hợp và tăng khả năng tìm được việc làm bền vững?

Doanh nghiệp ngày càng coi trọng đến kỹ năng thực tế, tác phong, kinh nghiệm và khả năng thích ứng. Người lao động cần chủ động nâng cao chuyên môn, kỹ năng nghề và kỹ năng mềm.

Trung tâm tư vấn theo từng nhóm lao động, ngành nghề và địa bàn; cung cấp thông tin về yêu cầu tuyển dụng để người lao động lựa chọn công việc phù hợp.

Người lao động thực hiện thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM

Đối với người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm tư vấn chính sách hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề. Trong 7 tháng đầu năm, Trung tâm tư vấn cho 3.864 người và trình Sở Nội vụ ban hành 3.666 quyết định hỗ trợ đào tạo nghề. Hiện Trung tâm hợp tác với 25 cơ sở đào tạo nghề, đào tạo hơn 60 ngành, nghề.

Bên cạnh đó, Trung tâm thường xuyên cập nhật thông tin tuyển dụng, bản tin thị trường lao động trên website, Zalo, Facebook để người lao động chủ động tiếp cận cơ hội việc làm.

Trong quá trình kết nối việc làm, vẫn còn trường hợp người lao động và doanh nghiệp chưa tìm được tiếng nói chung về công việc, thu nhập, địa điểm hoặc điều kiện làm việc. Trung tâm làm gì để nâng cao chất lượng tư vấn?

Hiệu quả kết nối phụ thuộc vào mức độ phù hợp giữa hai bên. Người lao động quan tâm thu nhập, thời gian, khoảng cách đi lại và môi trường làm việc; trong khi doanh nghiệp chú trọng về kỹ năng, kinh nghiệm và yêu cầu công việc.

Do đó, Trung tâm nắm nhu cầu, khả năng của người lao động và yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Từ dữ liệu cung - cầu, cán bộ tư vấn nhận diện những điểm chưa phù hợp về kỹ năng, thu nhập, địa bàn hoặc yêu cầu công việc để giới thiệu đúng đối tượng, đúng vị trí.

Chất lượng kết nối được đánh giá qua kết quả sau giới thiệu: người lao động có tiếp nhận công việc, doanh nghiệp có tuyển được đúng người và việc làm có phù hợp để gắn bó hay không.

Trong những tháng cuối năm, Trung tâm sẽ tập trung vào những giải pháp nào để nâng chất lượng kết nối cung - cầu và mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động?

Thời gian tới, Trung tâm tập trung nâng chất lượng kết nối cung - cầu, hướng đến kết nối đúng ngành, đúng vị trí, đúng địa bàn và phù hợp với khả năng của người lao động. Trung tâm tiếp tục cập nhật, phân tích dữ liệu thị trường lao động phục vụ hiệu quả hơn công tác tư vấn, giới thiệu việc làm.



Thời gian tới, Trung tâm tập trung nâng chất lượng kết nối cung - cầu, hướng đến kết nối đúng ngành, đúng vị trí, đúng địa bàn và phù hợp với khả năng của người lao động. Trung tâm tiếp tục cập nhật, phân tích dữ liệu thị trường lao động phục vụ hiệu quả hơn công tác tư vấn, giới thiệu việc làm.

Theo dữ liệu thu thập trong tháng 7-2026, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao gồm kinh doanh - bán hàng - thương mại điện tử; may - dệt - da giày; chế biến gỗ - sản phẩm nội thất...

Trung tâm tiếp tục đa dạng hóa các kênh thông tin tuyển dụng, tổ chức phiên giao dịch việc làm, đẩy mạnh tư vấn trực tiếp và trực tuyến, đồng thời chú trọng hỗ trợ các nhóm lao động khó tiếp cận việc làm. Qua đó, nâng chất lượng kết nối, giúp người lao động tìm việc phù hợp và doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu.

Xin cảm ơn bà!

VĂN SƠN (thực hiện)