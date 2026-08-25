C.P. Việt Nam: Từ mô hình Feed - Farm - Food đến những sản phẩm vươn tầm quốc tế

Hơn 30 năm phát triển tại Việt Nam, C.P. Việt Nam từng bước hoàn thiện mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, phục vụ thị trường trong nước, mở rộng xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chế biến sâu và phát triển bền vững.

Lễ ký ghi nhớ hợp tác giữa C.P. Việt Nam và Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - Bộ NN-MT hướng đến mục tiêu đóng góp 3 triệu cây xanh

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1993, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) đã có hơn ba thập niên đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm, vận hành mô hình tích hợp Feed - Farm - Food từ trang trại đến bếp nhà. Suốt quá trình phát triển, C.P. Việt Nam thực hiện triết lý “Ba lợi ích hướng đến sự bền vững”. Đây là nền tảng để doanh nghiệp gắn sản xuất, kinh doanh, trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội và môi trường.

Feed - Farm - Food: Nền tảng của chuỗi giá trị

Trong chuỗi tích hợp, Feed (thức ăn chăn nuôi) là mắt xích đầu tiên. Hiện C.P. Việt Nam vận hành 12 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản trên cả nước. Các nhà máy được trang bị hệ thống tự động hóa với quy trình khép kín; nghiên cứu, phát triển và cung cấp các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với từng loại vật nuôi, lứa tuổi và giai đoạn phát triển.

Ở mắt xích Farm, C.P. Việt Nam phát triển hệ thống trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên cả nước. Hoạt động chăn nuôi được triển khai với các biện pháp an toàn sinh học nhiều lớp như chuồng kín kiểm soát môi trường, khử trùng, kiểm soát con giống, thức ăn, nước và giám sát dịch tễ định kỳ.

Từ Feed và Farm, chuỗi được nối tiếp tới Food với hoạt động giết mổ, chế biến và cung ứng các sản phẩm thực phẩm. Việc tích hợp các mắt xích trong cùng chuỗi giúp tăng khả năng kiểm soát từ nguyên liệu đầu vào, quá trình chăn nuôi đến chế biến, cung ứng thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Tháng 5-2026, Tổ hợp chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước được cấp Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp CPF Food Standard PS 7818:2023 do Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) đánh giá và xác nhận độc lập. CPV Food Bình Phước là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam và ngoài Thái Lan, đồng thời là đơn vị thứ hai trong hệ thống CPF đạt chứng nhận này.

Hơn 30 năm phát triển, C.P. Việt Nam từng bước hoàn thiện mô hình tích hợp Feed - Farm - Food

Từ mô hình tích hợp Feed - Farm - Food đến thị trường quốc tế

Các sản phẩm thực phẩm chế biến của C.P. Việt Nam từng bước hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế. Từ tổ hợp CPV Food Bình Phước, sản phẩm thịt gà chế biến của doanh nghiệp đã được xuất khẩu tới Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Campuchia và Lào. Ngày 25-8-2026, C.P. Việt Nam đánh dấu thêm một bước tiến khi xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên sang Hàn Quốc.

Kết quả này cho thấy năng lực đáp ứng những yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng, đồng thời mở thêm dư địa cho sản phẩm nông nghiệp - thực phẩm sản xuất tại Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Công nghệ và phát triển bền vững

Trong định hướng phát triển, C.P. Việt Nam tiếp tục thúc đẩy chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu. Năm 2026, công ty nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trên toàn mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, nâng cao hiệu quả vận hành, truy xuất nguồn gốc và quản trị chuỗi cung ứng.

Phát triển bền vững là một phần trong chiến lược dài hạn. Tháng 3-2026, C.P. Việt Nam đưa vào vận hành nền tảng SAP Net Zero Intelligence Platform (SNIP) để đo lường, quản lý và phân tích dữ liệu phát thải khí nhà kính trên toàn chuỗi giá trị. Công ty cũng theo đuổi mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng tới mục tiêu giảm rác thải chôn lấp và rác thải thực phẩm, phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Các sáng kiến bảo vệ môi trường và hoạt động cộng đồng cũng được triển khai liên tục. Tháng 6-2026, C.P. Việt Nam và Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN-MT) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác thực hiện chương trình “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” đến 2030, khởi động trồng mới thêm 1,5 triệu cây xanh, hướng đến mục tiêu C.P. Việt Nam đóng góp tổng số 3 triệu cây xanh, góp phần phục hồi hệ sinh thái, giảm phát thải. Trước đó, C.P. Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu trồng 1,5 triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2025.

SƠN QUÂN