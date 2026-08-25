Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM: Chuyển đổi số để phục vụ người lao động tốt hơn

Chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và mở rộng dịch vụ trực tuyến đang giúp Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM (Trung tâm) đổi mới phương thức phục vụ, tăng kết nối cung - cầu việc làm. Qua đó, người lao động và doanh nghiệp có thêm lựa chọn trong tiếp cận thông tin, thực hiện thủ tục và tìm kiếm việc làm.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM

Việc số hóa quy trình giúp Trung tâm giảm các khâu xử lý thủ công, thuận lợi trong kiểm soát tiến độ hồ sơ, đồng thời giúp người lao động theo dõi và thực hiện thủ tục thuận tiện hơn. Hệ thống hạ tầng máy chủ, mạng và các thiết bị công nghệ thông tin được đầu tư, triển khai đồng bộ, bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chuyên môn và thúc đẩy chuyển đổi số tại 3 trụ sở và 12 điểm tiếp nhận - chi nhánh.

Cùng với hạ tầng, Trung tâm xây dựng nền tảng dữ liệu về học nghề, bảo hiểm thất nghiệp, giới thiệu việc làm, thị trường lao động, cung - cầu lao động; cập nhật, tích hợp vào các phần mềm nghiệp vụ, tạo cơ sở khai thác thông tin và kết nối người tìm việc với doanh nghiệp. Qua 122 phiên giao dịch việc làm tổ chức từ đầu năm, Trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm cho 450.724 lượt người; 24.905 lượt người được giới thiệu việc làm, 8.186 người nhận việc. Thông tin tuyển dụng của 18.719 doanh nghiệp, với 31.077 vị trí, được tiếp nhận.

Không chỉ hỗ trợ tìm việc, chuyển đổi số còn thay đổi cách người lao động thực hiện thủ tục. Giao dịch trực tuyến giúp giảm các khâu xử lý, tăng tính minh bạch. Song song với số hóa, Trung tâm duy trì hỗ trợ trực tiếp đối với người lao động chưa quen sử dụng công nghệ, nhất là trong tạo tài khoản, xác thực điện tử và thực hiện hồ sơ trực tuyến. Cách làm này giúp chuyển đổi số đi cùng với bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ của mọi nhóm lao động.

Thông tin tuyển dụng được cập nhật trên website, fanpage, Zalo OA, các nhóm tuyển dụng và ứng dụng việc làm, mở thêm kênh kết nối giữa người tìm việc và doanh nghiệp. Cùng với đó, Trung tâm tiếp tục khai thác Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ và các phần mềm nghiệp vụ, đồng bộ dữ liệu, theo dõi tiến độ, hạn chế hồ sơ trễ hạn, hướng đến dịch vụ việc làm hiện đại, thuận tiện hơn.

Chuyển đổi số không chỉ là đưa hồ sơ lên môi trường điện tử mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức phục vụ. Trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, dữ liệu và các phần mềm nghiệp vụ; đồng thời hỗ trợ người lao động tiếp cận dịch vụ trực tuyến. Mục tiêu là xây dựng hệ sinh thái dịch vụ việc làm hiện đại, minh bạch, lấy người lao động và doanh nghiệp làm trung tâm. Bà NGUYỄN VĂN HẠNH THỤC, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM

TƯỜNG VY