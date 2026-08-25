50 năm UEH: Khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế

Ra đời năm 1976, khi đất nước bước vào công cuộc tái thiết sau thống nhất, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực kinh tế - quản lý phục vụ kiến thiết đất nước. Năm thập kỷ sau, từ một trường đại học chuyên ngành, UEH đã phát triển thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế.

Ngày 27-10-1976, UEH chính thức được thành lập. Từ 516 sinh viên của khóa chính quy đầu tiên, UEH từng bước mở rộng đào tạo, phát triển nghiên cứu và đưa tri thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, đóng góp cho hoạch định chính sách.

Cùng đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, UEH liên tục chuyển mình qua những dấu mốc quan trọng. Năm 2011, UEH triển khai các chính sách nghiên cứu tiên phong, tạo động lực nâng cao năng lực học thuật và thúc đẩy công bố quốc tế. Giai đoạn 2014-2016 đánh dấu bước chuyển sang tự chủ đại học, mở rộng quyền chủ động trong quản trị, đào tạo, nghiên cứu và quốc tế hóa.

Năm 2021, UEH tiếp tục một bước chuyển lớn khi lựa chọn chiến lược Đại học đa ngành và bền vững, từng bước mở rộng từ thế mạnh kinh tế, kinh doanh, quản lý sang công nghệ, thiết kế và các lĩnh vực liên ngành. Đến năm 2023, UEH chính thức chuyển đổi từ trường đại học thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, xác lập mô hình phát triển mới sau gần nửa thế kỷ.

Sau 50 năm, những bước chuyển ấy đã tạo nên một cộng đồng tri thức ngày càng lớn mạnh. UEH hiện duy trì quy mô hơn 30.000 người học mỗi năm và đã đào tạo hơn 280.000 người học qua các thế hệ. Nhiều thế hệ UEHer đang mang tri thức vào khu vực công, doanh nghiệp, nghiên cứu, hoạch định chính sách và nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội…

Trên nền tảng được bồi đắp qua nhiều thế hệ, UEH hiện thuộc Top 501-600 đại học thế giới, Top 250 châu Á và Top 15 Đông Nam Á theo Times Higher Education. Những kết quả này ghi nhận hành trình đã qua và mở ra những đích đến cao hơn trong Chiến lược 2025-2030, tầm nhìn 2045.

Với những nỗ lực được ghi nhận, UEH được Chính phủ lựa chọn đầu tư phát triển theo mô hình các đại học hàng đầu châu Á, theo đuổi chiến lược Đại học đa ngành, bền vững và hạt nhân Đổi mới sáng tạo đô thị - University - City Innovation Hub. UEH sẽ là không gian kết nối đại học - chính quyền - doanh nghiệp - cộng đồng, nơi những vấn đề của đô thị, nền kinh tế và xã hội trở thành đề bài cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và thực nghiệm các giải pháp có khả năng ứng dụng.

Từ sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực phục vụ kiến thiết đất nước năm 1976, sau 50 năm, UEH đang bước vào một vai trò mới: kết nối tri thức, con người và nguồn lực để cùng Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước kiến tạo tương lai.

THANH KIỀU